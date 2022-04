En medio de la tremenda batahola que se formó ayer en el estadio San Carlos de Apoquindo producto de la violencia desmedida de un grupo de mal llamados hinchas, llamó la atención la aparición de un reconocido personaje que más de alguna vez nos hemos topado haciendo zapping en la televisión nacional: Miguelito.

A través de redes sociales se hizo viral una fotografía de Hans Malpartida, conocido popularmente con el apodo que inmortalizó en Morandé con Compañía, siendo retenido por otro grupo de fanáticos con un semblante como si estuviera por cometer una actitud violenta, todo mientras participaba como comentarista en el programa Reacts de TNT Sports.

Ante eso, la señal oficial de las transmisiones de los partidos del fútbol chileno sacó la voz para condenar lo sucedido y aclaró que después de todo lo ocurrido en la tremenda polémica han tomado la decisión de no seguir trabajando con el reconocido humorista.

"En la transmisión del programa Reacts, uno de sus invitados, Hans Malpartida, conocido como “Miguelito'' expresó declaraciones que condenamos tanto por su forma y fondo. Pero además de ello, se involucró en los lamentables incidentes ocurridos entre hinchas de ambos equipos", señalaron a través de un comunicado oficial.

"Es importante aclarar que quienes participan del espacio Reacts son invitados de acuerdo a su reconocida afición deportiva y representatividad con el club afín, no siendo talentos estables de TNT SPORTS. No obstante, se ha tomado la decisión editorial de no considerar a Miguelito para nuevas transmisiones, debido a un comportamiento que se aleja de los estándares editoriales de TNT SPORTS y de quienes sí colaboran con el medio", complementaron.

Para finalizar, expresaron que "todo el material gráfico emitido en esta jornada, ya está a disposición de las autoridades de seguridad y orden para el análisis que corresponda".

"En TNT SPORTS velamos en todo momento por el principio básico de la libertad de expresión. Es por ese mismo motivo que las opiniones vertidas en nuestras transmisiones son de exclusiva responsabilidad de quienes las ejercen y no representan necesariamente una posición editorial del canal", concluyeron.