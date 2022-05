El comentarista deportivo Luka Tudor encendió el debate al asegurar que el regreso de Ariel Holan como entrenador de Universidad Católica no es una buena noticia para Colo Colo, al que calificó como "el mejor equipo del campeonato". El ex delantero hizo arder las redes sociales con su reflexión.

En tiempos de extrema sensibilidad de los hinchas, las palabras de Luka Tudor literalmente le calleron como patada en la guata a los hinchas de Colo Colo. El comentarista deportivo celebró la llegada de Ariel Holan a Universidad Católica y dejó una controvertida reflexión sobre el Cacique.

El blondo tenor aprovechó su tribuna en ESPN para destacar el regreso del estratega argentino que fuera campeón en 2020 con la Franja y advertir que la movida puede generar preocupación en el estadio Monumental. "Yo creo que a la gente de Colo Colo esto no le debe gustar, y a otros equipos que están en la pelea", puntualizó.

La declaración del delantero retirado rápidamente se viralizó en redes sociales y los hinchas de Colo Colo reaccionaron con molestia e insultos de grueso calibre. Pero el mensaje de Tudor fue más allá y llenó de loas al argentino de 61 años, que reemplaza a su compatriota Cristián Paulucci.

"Me parece extraordinario que haya llegado Holan. Me gustó muchísimo (en el ciclo anterior con la UC). Creo que al final se cayó el equipo, pero porque se lesionaron muchos jugadores. Pero me parece que en los últimos años, de los cuatro campeonatos de Universidad Católica, fue el que jugó mejor", valoró el ex mundialista juvenil.

"La UC todavía tiene posibilidades en el Campeonato Nacional"



Luka Tudor tuvo que enfrentar la incredulidad del resto del panel de ESPN F90. Patricio Yáñez miró con cara de un cuarto para las tres, mientras Dante Poli dijo que la alusión a Colo Colo estaba de más. "Fue innecesario", puntualizó el ex defensor.

Pero a Tudor nadie lo movió de su pensamiento y aseguró que bajo el mando de Ariel Holan, la UC se convirtió en "un equipo rápido, agresivo, que va a recuperar (el balón) arriba, que complicaba a rivales de mucho nivel, como Inter, Gremio y Vélez; que pasó lo que pasa en el fútbol (fue eliminada), después de ganar en Buenos Aires con una propiedad", subrayó.

"Colo Colo es el mejor equipo del campeonato y Católica no venía bien, pero Holan es un técnico que puede recuperar el equipo, y que lo conoce perfecto. Él pudo haber hecho una petición alta, pero no en cuanto al sueldo. Él quiere un equipo que compita, o en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, que es lo que pasó cuando estaba él (2000)", planteó.

¿Pero puede Universidad Católica dar pelea en el Campeonato Nacional? Tudor se encogió de hombros. "No tengo la bola de cristal, creo que todavía tiene posibilidades... Pero me parece que es lo mejor de lo que se nombró, porque conoce el medio y conoce el país", completó.

La UC está décima en la tabla de posiciones, jugadas once de las 30 fechas del torneo de Primera División, ocho puntos por debajo de los líderes, Colo Colo y Unión Española, a quienes ya enfrentó en la primera parte de la temporada.

Ariel Holan se incorporará formalmente como entrenador de Universidad Católica la próxima semana, después de que los cruzados visiten a Sporting Cristal este miércoles en Lima por Copa Libertadores, y luego a Ñublense en Chillán el próximo domingo.