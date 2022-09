Este martes 26 de septiembre fue la última reunión del proceso de mediación que Cruzados SADP solicitó en la negociación colectiva con el sindicato de trabajadores de la empresa, que tiene casi 40 funcionarios enrolados. Y pese a que Mario Lepe, un referente histórico del club y miembro de la agrupación sindical en esta primera negociación colectiva con la concesionaria, tenía confianza en un acuerdo, eso no se dio.

Luego de un nuevo encuentro con la Inspección del Trabajo y el trío de representantes que escogió la sociedad anónima para llevar a cabo las conversaciones, se mantuvo una opción que se empezará a aplicar a contar de este martes 27 de septiembre.

Para ese día está pactado el comienzo de la huelga legal votada por los trabajadores, que con un 94 por ciento de los sufragios decretaron el paro de sus funciones. "Las primeras veces siempre cuesta ponerse de acuerdo, dialogar, evaluar y ver distintas situaciones que permitan orientar el tema", le contó Lepe a Redgol. El legendario capitán de los Cruzados no es el único referente de suma importancia que se sumó a las filas del sindicato.

Otro que lo hizo fue Ignacio Prieto, quien al igual que el "6" tiene su nombre en una de las cuatro tribunas que tiene el estadio San Carlos de Apoquindo, que por estos días y durante unos 18 meses más será refaccionado. El importantísimo entrenador, que llevó a la UC a una final de la Copa Libertadores de América y es hermano del recientemente fallecido Andrés Prieto, otra de las glorias de la institución.

A través de un informativo de 15 puntos que difundió la directiva sindical, encabezada por el preparador de arqueros Iván Contreras, se puede ver la siguiente declaración en el sexto. Tiene que ver con la percepción de los y las participantes. "El club crece, pero los trabajadores no de la misma forma", reza el acápite.

"Hemos encontrado poca y nada flexibilidad del club, que ha ofrecido beneficios que ya son parte actual, como el medio día libre por el cumpleaños", indica el 8° punto. Y también se detallan algunas más de las propuestas que los tres representantes de Cruzados SADP pusieron sobre la mesa.

Las piedras de tope en la negociación

El sindicato de Cruzados SADP optó por una huelga legal para zanjar su primera negociación colectiva con el trío de altos funcionarios escogidos en representación de la sociedad anónima que controla el destino del tetracampeón del fútbol chileno.

"El sindicato pidió un aumento de sueldo para todos los trabajadores sindicalizados en porcentajes que van del 8% a los sueldos más bajos y un 2% a los sueldos más altos. Lo único que ofreció al club es aumento a 8 socios que tienen los sueldos más bajos de 1,6% del sueldo base, lo que equivale a que el monto máximo a entregar a esas personas es de es $12.800 pesos extras, y que no se puede reajustar luego en dos años", dice textualmente el punto 11 de los 15 que tiene el documento con información que difundió la plana mayor sindical.

"Otro ofrecimiento fue $20.000 pesos de asignación de movilización MENSUAL. Y otro fue almuerzo sólo de lunes a viernes, no obstante hay competencias deportivas que son los fines de semana y la alimentación no está considerada para los profesores en los días de partido", además de varios otros pequeños aspectos que son mejorables, según el petitorio de los empleados que se unieron a la agrupación.

Por ejemplo: "Otros puntos que se quieren mejorar y que el club no está respetando como dicta la ley: el derecho a la desconexión laboral (cuando son temas no urgentes, porque entendemos que la dinámica de un club de fútbol es diferente y hay que estar disponible casi siempre). Herramientas de trabajo proporcionadas por el club como correos institucionales, celulares, computadores, etc. Descanso garantizado y no trabajar más de seis días corridos como dicta la ley o buscar formas de compensación para eso. Transporte asegurado hacia los hogares post partido, sobre todo cuando terminan de madrugada, considerando que no todos tienen auto. Alimentación cuando se va a trabajar fuera de San Carlos en jornadas de 10 horas. Ropa institucional acorde a las necesidades de invierno verano, y cantidad de días que están obligados a utilizarla".