Ignacio Prieto celebra la Copa Libertadores de Benjamín Kuscevic: "Me gusta como persona y como jugador"

El nombre de Benjamín Kuscevic quedó grabado en oro en los libros del fútbol sudamericano después de que Palmeiras se consagrara como nuevo campeón de la Copa Libertadores, en una historia que un chileno no escribía hace 50 años.

Fue en 1971 cuando Ignacio Prieto, con la camiseta de Nacional de Montevideo, abrazó a La Novia de América luego de derrotar a Estudiantes de La Plata, en el que se convirtió en el único título continental de un futbolista nacional hasta Colo Colo en 1991.

Pero las imágenes vuelven a la memoria del legendario mediocampista: "Los dos fuimos campeones, pero hay una gran diferencia. Que yo fui campeón con Nacional por tres años, perdimos una final de la Copa Libertadores contra Estudiantes en 1969".

"Y en 1971 tuvimos la gran revancha. En semifinales hice un gol muy bueno contra Palmeiras. Son cincuenta años", recuerda Nacho Prieto con Redgol.

"Benjamín me gusta mucho como persona, como jugador. Me tocó mucho conversar mucho con él. Bien preparado como futbolista y en su familia, que es reimportante. Un amigo me decía que no se pueden comparar los dos títulos, porque yo prácticamente fui titular en todos los partidos, salvo el de Montevideo que ganamos 1-0 y el de definición, que estaba lesionado", subraya el entrenador.

Luego vino la final del mundo ante Panathinaikos, pero Prieto no pudo actuar. "Me quisieron anotar en la final intercontinental pero ya estaba inscrito en la federación francesa con el Lille. Cuatro años después fue elegido mejor jugador de Francia, son cosas que aquí en Chile no las pescan", reflexiona.

"Lo que yo espero de Benjamín es que ojalá se haga dueño de ese puesto en Palmeiras. Siempre hablamos, aunque no ahora que salió campeón. Me estoy consiguiendo el teléfono que tiene en Sao Paulo. Es bueno y le va a ir bien", reafirma el ex mundialista chileno.

Ignacio Prieto en la acción del gol en el triunfo sobre Palmeiras, que garantizó el paso a la final de la Copa Libertadores de 1971 con Nacional de Montevideo

Prieto también habla de Universidad Católica



Ignacio Prieto está gozando de sus merecidas vacaciones en el sur del país y se excusa al momento de hablar de la actualidad del equipo de sus amores. "No he visto los últimos partidos de Universidad Católica. Antes del último cayó un rayo aquí en Panguipulli y botó la señal", reconoce.

Pero tiene un diagnóstico en torno a la utilización de los juveniles cuando el equipo ha estado urgido por las bajas en el plantel. "Cuando juegan los juveniles también tienen que tener gente de experiencia dentro del equipo para que los ayuden a ir de la mano con lo que queremos lograr".

Ignacio Prieto fue multicampeón en Nacional de Montevideo, antes de saltar al fútbol francés

"Jugaron (Clemente) Montes, Nacho Saavedra, (Raimundo) Rebolledo que es muy bueno, Últimamente Ariel Holan ha tenido que apelar a los más jóvenes porque tiene muchos lesionados, pero los jóvenes ganan partidos y los campeonatos los ganan los mayores. No podemos esconder cosas. Me están haciendo hablar de más también, je", completa.

Universidad Católica vuelve a las canchas el próximo viernes, cuando visite a Deportes La Serena por la 32ª fecha del Campeonato Nacional.

Producción: Paulo Flores