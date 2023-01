Universidad Católica comenzó el Campeonato Nacional 2023 con una victoria en la que le sacó el brillo a la contundencia ofensiva. No lo pasó bien durante todo el partido, pero aun así venció a Everton de Viña del Mar por un elocuente 3-0 en el estadio Sausalito. Franco di Santo abrió el camino de esta victoria, mientras que Fernando Zampedri cerró todo con un zurdazo.

Y entre los dos delanteros argentinos estuvo el gol de César Pinares, quien en la primera disposición táctica de Ariel Holan en este torneo se ubicó con Ignacio Saavedra en el medioterreno. Una labor que le sienta bien en el plano ofensivo gracias a su depurada técnica. Pero no tanto en el aspecto defensivo. Eso mismo detectó José Luis Villanueva, un fanático de los Cruzados.

En la radio Pauta, Joselo hizo un análisis profundo del desempeño de la Franja en el reducto viñamarino, particularmente en el rol que debe cumplir el ex Gremio de Brasil y Altay SK de Turquía. "Lo conversaba con un amigo, hincha fanático de la Católica. Y me decía que con Pinares ahí, la Católica va a quedar muy en pelota en la vuelta. Y efectivamente va a quedar muy en pelota en la vuelta", afirmó el comentarista.

"Pero creo que Holan es un buen entrenador y su labor hoy es enseñarle a Pinares, que no tiene por qué saberlo o no lo sabe, pero que lo hacen jugar en una posición donde es muy importante que no se quede mirando la pelota. Ofensivamente él va a entregar la respuesta intuitivamente. Y eso le sirve a Holan, le sirve un volante de contención al que le nazca atacar y que se libere en zona ofensiva", agregó Villanueva, quien fue centrodelantero del club y también de Racing Club de Argentina.

"De hecho si contrarrestamos con Saavedra, él se ve natural defendiendo, pero como en esta posición lo obligan a atacar, se ve incómodo. Pero lo hace. Lleva, conduce unos metros y se frena y toca con otro. No es fácil incorporarlo porque él no lo siente naturalmente. Por otro lado, Pinares tiene estas condiciones individuales y el talento natural que ante una situación de apremio va a resolver con un toque de borde externo cuando estaba muy presionado. La parte defensiva no requiere de ningún talento individual, sólo estar concentrado en lo que tiene que hacer", dijo también el ex Palestino.

¿Hubo más palabras? Sí. José Luis Villanueva añadió que "Católica no tiene un mediocampo que frene, Holan plantea un juego de transiciones. Eso va a generar que si desbordan, el centro viene atrás, no viene al área. La línea de 4 se mueve bien, pero Saavedra acompaña en una jugada y Pinares se queda a ver qué está pasando. Y ahí no se ve qué pasa, tengo que llegar hasta el punto penal. En la medida que mejore eso, Católica va a defender mejor. Pero el contexto del partido la tranquilizó y desmoronó a Everton".

Los riesgos de Dituro en la lupa de José Luis Villanueva

Más allá de ese profundo análisis de José Luis Villanueva sobre roles y cualidades que puede cumplir y tiene César Pinares, también se detuvo para comentar otro aspecto del juego que es característico del equipo: el riesgo que toma Matías Dituro para salir jugando el balón con sus pies.

"A Dituro hay que bajarle un poquito el riesgo. Perdió hartas pelotas de jugar con los pies porque es muy bueno con los pies, pero hay que bajar un poquitito porque lo estaban pasando mal. No sale jugando simple, lo hace entre medio de líneas. Si sale es una progresión ofensiva fantástica, pero ayer no estuvo tan preciso, independiente de las dos tapadas de partido que tuvo", cerró el popular Joselo.