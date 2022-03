John Armijo calma las aguas en la UC de Paulucci: "Se crea más situaciones de gol que el rival, no es tan complejo encontrar el buen rumbo"

En un nuevo capítulo del programa televisivo Vive Redgol, que se emite los lunes a las 23 horas en el canal Vive, el comentarista y entrenador de fútbol John Armijo se refirió al complejo momento que afronta Universidad Católica tras perder tres partidos consecutivos.

"Yo conozco a (Cristián) Paulucci, me tocó trabajar con él cuando fuimos campeones con Gustavo Quinteros y es un tremendo profesional. Tiene muy claro lo que hace, un carácter que acompaña, es cercano de cierta forma a los jugadores. Por ahí está bien armado el tema", comenzó diciendo Armijo.

Luego puso paños fríos al momento cruzado. "Cuando los equipos de fútbol se crean situaciones de gol como las ha creado Católica en todos los partidos, cuando crea más que el rival, hay que estar tranquilos", complementó.

De hecho explica que "acá hay una diferencia de lo que está pasando con la U, que no tiene tanta profundidad como sí la tiene la UC. Hay que ir regulando, le han tomado la mano. La esperan, el rival transiciona rápido, el Everton de Paqui (Meneghini) es así".

Cree que se pueden tomar algunas precauciones. "Cuando está atacando puede tener mayor vigilancia, una marcación más cercana. Puede ser que haya un volante mixto más defensivo, para no defender con tres si no con cuatro. Esas cosas las verá el DT, pero no es tan complejo encontrar nuevamente el buen rumbo de la Católica, pues todavía se crea opciones de gol por partido", se sinceró.

También manifestó que entiende el reclamo de los hinchas, que alegan que la UC tira mucho centro. "Cuando un equipo se te enfrenta con dos líneas de cuatro es difícil romper por dentro, los dos volantes defensivos no te dejan penetrar. Ahí vas basculando de un lado a otro de la cancha, liberas esa situación porque pillas a los defensores corriendo y por eso el ataque es por banda".

Luego cuenta que la otra opción "es tener un Mago Valdivia o a Buonanotte, que de alguna manera ayuda a romper, pero hay que ver en qué momento están. Hay que ver si más allá de Buonanotte tiene otros jugadores para romper esas defensas cerradas. Entonces los entrenadores buscamos ese centro para bascular, es parte del ABC futbolístico".