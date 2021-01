Holan furioso tras anulación de cobro penal para la UC: "Digan que no quieren que salgamos campeones y ya está"

Universidad Católica rescató un sufrido punto ante Everton de Viña del Mar, igualando 1-1 en San Carlos de Apoquindo en un resultado que pudo terminar en triunfo para la UC, pero el árbitro decidió anular un cobro penal a favor de los cruzados.

El partido estaba igualado por la cuenta mínima gracias a los goles de Matías Leiva (6') y Gonzalo Tapia (30') cuando se instaló la polémica en la precordillera.

A cinco minutos del final del primer tiempo, el autor del gol cruzado fue bajado en el área y el árbitro decretó penal, pero tras revisión VAR dio pie atrás con la decisión y determinó que no hubo infracción, indicando juego para la visita.

Ariel Holan, técnico de la franja, estalló ante la situación e hizo sus descargos ante el cuarto árbitro, Juan Ignacio Sepúlveda, haciéndole saber su desazón en una conversación que se escuchó por los micrófonos de TNT Sports.

“¿Cómo hago para conservar la calma?¿Sabes qué pasa? Son todos los partidos iguales…Digan que no quieren que salgamos campeones y ya está. No hay problema y no nos hacemos mala sangre”, espetó el DT.