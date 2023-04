El elenco cruzado no pudo aprovechar el hombre demás que tuvo durante buena parte del partido y solo consiguió un empate sin goles ante Colo Colo. Franco Di Santo Tuvo un pobre rendimiento cuando entró.

Universidad Católica y Colo Colo igualaron en un partido aburrido en Santa Laura. Ambos equipos mostraron un nivel muy pobre y, tal como viene siendo la tónica en los últimos clásicos del fútbol chileno, terminaron en blanco, con un 0-0 que sacó muchos bostezos.

Un duelo en el que, además, Católica no pudo hacer valer su hombre demás que tuvo durante buena parte del encuentro, tras la expulsión de Leonardo Gil. El volante cometió una tonta falta en el primer tiempo que lo sacó de la cancha y aún así la UC no pudo imponerse.

Tras el partido, en conversación con RedGol, Jorge Aravena desmenuzó el encuentro y apuntó contra Franco Di Santo, quien ingresó en el segundo tiempo y no pudo ser el factor que buscaba Ariel Holan para cambiar el partido.

Aravena señaló que "no estamos jugando bien. Yo sigo insistiendo que no entiendo los cambios. Entre Cristian Cuevas y Eugenio Mena estaban superando a Jeyson Rojas, al punto que este terminó cansadísimo, no podía más, para hacer ingresar a Franco Di Santo. Ahí quedamos 10 contra 10".

"Malito el partido. Mucha lucha, mucho correr y poco pensar. Esperaba otra cosa, pero la expulsión de Gil hizo que el partido se distorsionara mucho más aún, porque Colo Colo retrocedió. Católica trató de atacar, pero no atacó, sino que más bien solo avanzó en la cancha", agregó.

Eso sí, el Mortero descartó que exista algúna "cama" en la UC contra Ariel Holan. El ídolo cruzado, contrario a la opinión de Juvenal Olmos. "En todos los años que yo jugué al fútbol, nunca escuché ni un atisbo de que había que jugársela chueca al entrenador", apuntó.