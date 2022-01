El Presidente electo, Gabriel Boric, no escondió su molestia por los violentos incidentes en Concepción que obligaron a detener el choque entre Católica y Colo Colo.

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica por la Supercopa de Chile debió ser detenido debido a los desmanes provocados por un grupo de inadaptados en el Ester Roa Rebolledo, episodio que causó la molestia y la reacción del Presidente electo, Gabriel Boric.

El ex dirigente estudiantil es una fanático reconocído y acérrimo de la franja, condición que siempre ha mostrado con orgullo y sin medias tintas en sus diversas redes sociales.

Por lo mismo, este domingo el abanderado de Apruebo Dignidad no se pudo restar de los vergonzosos incidentes ocurridos en Concepción, que forzaron la detención de la definición entre albos y cruzados.

A través de Twitter, Boric mostró su malestar. "Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna)", comenzó escribiendo el futuro mandatario de Chile.

"Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol", agregó.

El Presidente electo de la República sumó una durísima reflexión, apuntando al pésimo comportamiento de un puñados de presentes en el Ester Roa.

"No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien", lanzó Boric.

Vale recordar que el otrora dirigente estudiantil había tuiteado durante el día mostrándose emocionado por el partido entre El Cacique y la UC. "Qué lindo que vuelva el fútbol", había escrito.

Por el momento la Supercopa de Chile está suspendida a la espera de la decisión de los árbitros y los clubes.

