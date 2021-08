La Católica de Gustavo Poyet está en el ojo del huracán debido a los resultados adversos a nivel futbolístico, sumado a graves filtraciones provenientes desde el camarín, que hablan de un presunto quiebre entre jugadores y cuerpo técnico. Cristián Basaure abordó el presente cruzado en Redgol en La Clave, dejando en claro que la situación que se vive no es común ni normal para el club de la precordillera.

Universidad Católica vive días complejos, tanto a nivel deportivo como en la interna del camarín, sufriendo graves filtraciones alusivas a un quiebre total entre Gustavo Poyet y su cuerpo técnico con el plantel cruzado. Un presunta pelea entre Diego Poyet y Fernando Zampedri se transformó hoy en la guinda de la torta.

La UC ocupa actualmente el cuarto escalón de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con 22 puntos, a tres de distancia del líder, Unión La Calera. La franja ha cosechado apenas un triunfo en diez partidos.

Aunque el nivel futbolístico preocupa, lo que realmente tiene a la franja al borde de la crisis es el ambiente en la interna, luego que trascendieran dos supuestos encontrones del hijo del DT, Diego, con Edson Puch y el Toro Zampedri.

En ese contexto, los días de paz del tricampeón se han visto convulsionados en una suerte de crisis que nadie vio venir, por lo que el ex jugador y comentarista de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, se dio el tiempo de hacer un claro diagnóstico.

"Obviamente en la interna hay disgusto. Se sale de la línea del club. Todo lo que está pasando con (Gustavo) Poyet va fuera de la norma de lo que Católica pregona y busca", comentó el panelista.

En la misma línea, Basaure explicó que "Católica se maneja en una línea editorial e institucional que no negocia, que la ha aprendido con los años y me parece que la trabaja bien".

"De que hay descontento, lo hay. De eso no tengo ninguna duda, tengo certeza de que hay descontento", añadió, agregando que "no es sólo el técnico del plantel, hay una institución detrás. Y Católica tiene clarito lo que hay detrás de esa imagen del técnico profesional y lo que tiene que entregar. Entonces, evidentemente no es lo que (la UC) está buscando".

La situación entre el cuerpo técnico y los jugadores estaría pasando por un duro presente.

"Van saliendo cosas. Lo de ayer entre Diego Poyet y Edson Puch. Hay más, pero no es mi interés estar destapando cosas. Aunque evidentemente pasan más cosas en el día a día", complementó el otrora jugador.

Por último, Cristián Basaure puso la pelota al piso y abordó la situación de la franja con Gustavo Poyet en la arista monetaria y personal del entrenador. "El tema es también económico. El otro día salió el dinero que debía desembolsar la UC para que saliera Poyet (525 mil dólares)".

"Yo no sé cuál es la postura de (Gustavo) Poyet, pero entiendo que él no se quiere ir. Porque otra cosa es sentarse a negociar y llegar a un acuerdo económico. Pero en esta pasada entiendo que no es así la postura del cuerpo técnico", cerró.

Por lo pronto, Universidad Católica se alista para intentar dejar atrás el amargo presente sumando un triunfo, cuando enfrente a Deportes La Serena esta sábado a las 20:00 horas por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional.