El portero recordó la final que perdió defendiendo el arco de Universidad Católica ante los albos. “Llegamos a Santa Laura y partimos ganando al minuto y después no sé qué pasó”, afirmó.

La gran pena de Paulo Garcés en la previa del UC vs Colo Colo: “En la final del 2009 nos vinimos abajo”

Universidad Católica y Colo Colo están a solo unas horas de verse las caras en el Estadio Santa Laura, recinto que vuelve a recibir un clásico entre ambos equipos después de la final que cruzados y albos protagonizaron para definir al campeón del Clausura 2009.

Uno que fue protagonista y vivió una amarga jornada en esa tarde del 9 de diciembre de 2009 fue Paulo Garcés, quien siendo arquero de la UC fue incapaz de evitar una dolorosa derrota de su equipo en el recinto de Independencia.

“De verdad que es un recuerdo amargo, que queda como para olvidarlo. En ese tiempo se jugaban los play-off, fuimos al Estadio Monumental y empatamos 2-2 y jugué un gran partido, el gol de visita valía doble y teníamos ventaja para la vuelta”, afirmó Garcés en charla con ADN Radio.

En ese sentido, el guardameta declaró que “ese día llegamos a Santa Laura y partimos ganando al minuto y después no sé qué pasó, nos vinimos abajo, es un recuerdo no grato para mí”.

Sobre sus recuerdos defendiendo el arco de albos y cruzados, Garcés sostuvo que “me tocó jugar por los dos clubes, pero sí, no me tocó jugar a favor de la UC en San Carlos de Apoquindo, aún no se autorizaba, entonces es un partido distinto, todos saben que es un clásico independiente de cómo venga el rival”.

“Se hace sentir mucho la gente de la UC en el estadio, por ese lado están en igualdad de condiciones, considerando que ambos no vienen en su mejor momento. Va ser un partido muy entretenido, que todos queremos ver, que todos queremos analizar”, concluyó el portero.

