Buljubasich le presta el clóset completo a Zanahoria Pérez: "No era fácil reemplazar a Dituro, pero respondió bien. Nos dio confianza y seguridad"

Universidad Católica sufrió hace poco la partida de uno de los estandartes del tricampeonato, Matías Dituro, y aunque el golpe fue duro la situación se hizo mucho más llevadera gracias a Sebastián Pérez, quien asumió con entereza el puesto demostrando rápidamente estar a la altura.

Inicialmente el arribo del Zanahoria causó algunas dudas en la fanaticada de la UC, dado que provenía del recién descendido Deportes Iquique, sin embargo, el portero no tardó en demostrar su calidad con la franja en el pecho y tapar bocas.

Hoy, como titular indiscutido y en la previa del choque de los Cruzados ante Antofagasta, Sebastián Pérez recibió grandes elogios por parte del gerente deportivo del club, José María Buljubasich, quien en diálogo con Redgol reveló no estar sorprendido por el rendimiento del arquero.

"No me ha sorprendido, pero sí. No, pero sí. Nosotros cuando traemos a Sebastián (Pérez) lo hacemos porque fue uno de los mejores porteros del campeonato pasado, por lo tanto su rendimiento no sorprende", explicó el Tati.