El tetracampeonato de Universidad Católica comienza a quedar en el pasado, luego de una irregular temporada en el Campeonato Nacional, donde se aspira a una clasificación a un torneo internacional en las tres fechas que quedan.

Un histórico del club, Alberto Beto Acosta, también cree que llegó el momento de que las últimas campañas queden en la historia y que es hora de preocuparse lo que vendrá para el 2023.

"Sin duda que el fanático de Católica que lo sigue todo el tiempo estaba mal acostumbrado a esos grandes títulos que venía logrando año tras año y creo que a veces es normal que todo equipo tenga su final, como se dice, porque más allá de no haber logrado el objetivo este año, que era volver a salir campeón, y a veces no es fácil, la gente de la UC sabe que cuesta mucho y a veces no se puede lograr el título", comenta Acosta en Cooperativa.

En ese sentido, hace un llamado a pensar en el otro año y comenzar armar un nuevo proyecto para volver a la gloria.

"Como se habla que puede haber una reestructuración, bienvenida sea. Todo tiene su final, es un ciclo exitoso y todos los jugadores van a quedar en la historia, pero Católica tiene que dar vuelta la página y pensar en el próximo año, que sin duda vienen cosas importantes. Católica es un club grande que sabe muy bien cómo hacer las cosas, porque lo ha demostrado todos estos años", detalla.

El goleador

Beto Acosta está en la historia de Universidad Católica por la gran cantidad de goles que anotó, algo que también ve reflejado en Fernando Zampedri, a quien invita a entrar en la historia.

"Es un goleador extraordinario, lo ha acompañado muchísimo estos años de gran equipo que tuvieron y que él realmente ha ayudado muchísimo para estos campeonatos. Como goleador qué le voy a decir, lo han visto todo. Lo que menos debe pensar es en entrar en la historia, eso viene solo. Si sigue jugando en Católica, las oportunidades las va a tener y ojalá pueda quedar en la historia siendo el goleador histórico. Lo conozco y se lo merece por todo lo que quiere al club. Que siga en Católica y que pueda seguir haciendo goles", finalizó.