Colo Colo visita a Coquimbo Unido buscando bajar la estrella 33. El Cacique no podrá contar con sus hinchas si es campeón, algo que tiene molesto al plantel. "Un equipo trabaja todo un torneo y no entregarlo por tener "miedo a", me parece que es avalar en lugar de enfrentar", lanzó Juan Martín Lucero.

Colo Colo puede ser campeón, pero no tendrá fiesta este fin de semana. El Cacique visita este domingo a Coquimbo Unido, en un duelo donde si gana o empata se coronará como el nuevo monarca del fútbol chileno, aunque lo hará sin hinchas ni premiación, lo que tiene más que molesto a Juan Martín Lucero.

El Gato habló en conferencia de prensa sobre la negativa de las autoridades para autorizar a la hinchada visitante en el Francisco Sánchez Rumoroso y la premiación de los albos si llega a asegurar el título. "Nos dolió mucho no poder conseguir el título el partido pasado, porque para nosotros hacerlo de local con nuestro público y familias era importante. Quedamos dolidos, pero pensamos en frío que eran cuatro fechas antes y lo pudimos conseguir, pero ahora tenemos una nueva oportunidad".

"No vamos a tener público, que nos duele mucho, pero es más lamentable que no nos entreguen la copa si tenemos un buen resultado. No tengo claro por qué sería, pero esperamos una respuesta, porque uno hace el trabajo todo el torneo y no tenerlo el domingo es frustrante", agregó con evidente molestia.

Juan Martín Lucero abordó los incidentes en el fútbol chileno en el último tiempo y la comparó con lo que pasa al otro lado de la cordillera. "Es lamentable. En el fútbol argentino suelen pasar cosas así, pero se resuelven, se intentan afrontar de una u otra manera. Si bien no es un gran ejemplo de lo que pasa en las canchas, se afronta".

Ahí lanzó la frase más potente sobre su postura. "La inseguridad acá, a veces nos quejamos, pero al no entregar la copa estamos avalando eso que puede llegar a pasar sin siquiera intentarlo. Un equipo trabaja todo un torneo y no entregarlo por tener "miedo a", me parece que es avalar en lugar de enfrentar. Esperemos se pueda corregir, porque es feo que logres el objetivo no poder dar la vuelta olímpica. Es una falta de respeto para el club".

Lucero y su respeto a Coquimbo Unido

Ya hablando netamente del partido, Juan Martín Lucero dejó claro que no están confiados por el momento de Coquimbo Unido. "Será un partido durísimo como todos, los clubes que nos enfrentan se juegan un plus y nosotros necesitamos uno extra para vencerlos. Sé lo que es pelear el descenso, un equipo siempre se juega la vida y nosotros estamos peleando el torneo".

"Los dos vamos a dar el máximo, será un partido entretenido de ver y espero que la gente pueda disfrutar, tanto los hinchas locales y nosotros en el campo de juego", añadió. "Entiendo la situación de Coquimbo y lo que se juega, pero el fútbol es así, hay ganadores y perdedores. Uno sabe que convive con eso todo el tiempo".

Colo Colo entiende lo complejo del momento de Coquimbo Unido, por lo que ha tenido una preparación de dos semanas (por la pausa de Copa Chile) intensas. "Muy bien, han sido entrenamientos duros, hoy también. Han sido enfocados en la parte física y ya mañana veremos lo táctico para el domingo".

Finalmente recalcó que "nos preparamos con muchas ganas, con ilusión y alegría, disfrutando el momento que nos toca. A pesar de que estamos un poco ansiosos, disfrutamos porque no siempre se viven momentos así".

Colo Colo va en busca del título del Campeonato Nacional 2022 ante Coquimbo Unido. Sin hinchas ni fiesta, deberá buscar los tres puntos para volver a Santiago y tener su celebración en la próxima jornada ante O'Higgins.