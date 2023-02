Ariel Holan conversó en la previa del encuentro contra Coquimbo Unido y aseguró que está pendiente a la nacionalización de Matías Dituro para la liberación de un cupo de extranjero. De no lograrlo en el plazo, no será un problema.

Holan no se alarma por la nacionalización de Dituro: "Tenemos un plantel con alternativas"

Universidad Católica se enfrentará a Coquimbo Unido por la tercera fecha del Campeonato Nacional este viernes 3 de febrero a las 18:30 horas. Los dirigidos por Ariel Holan llegan hasta el estadio Francisco Sánchez Rumoroso con el objetivo de mantener su liderato en la tabla y recuperar las alegrías tras un 2022 para el olvido.

En la antesala del encuentro el DT de los Cruzados habló de varios temas y, entre ellos, sobre el momento que vive Matías Dituro.

El arquero está en un proceso de nacionalización que es clave para la liberación de un cupo extranjero, con el que la UC podría tener otra incorporación en el plantel. Por ahora, se encuentran a la espera de que la situación se resuelva lo antes posible.

"Yo soy optimista porque sé que estamos en los tiempos que este trámite normalmente sale. Desde ese punto de vista baso mi optimismo, esperemos que así sea", expresó Holan.

El portero hace algunos días completó las entrevistas y realizó los trámites correspondientes en la PDI, por lo que ahora solo queda que se agilicen las gestiones para finalizar todo. El movimiento es clave para Católica, que busca darle en el gusto al entrenador en materia de refuerzos.

Sin embargo, aún existe la posibilidad de que la tramitación demore más de lo esperado y el cupo extranjero no se libere. Ante esto, Ariel Holan pide calma. "Nosotros siempre dijimos que queríamos un futbolista por línea, eso lo he dicho. Pero si no tenemos el cupo, tenemos un plantel que tiene alternativas como para poder seguir adelante", afirmó el estratega.

"Nosotros queremos que esos tres refuerzos que solicité en algún momento sean un salto de calidad para el equipo. En este momento estamos dependiendo de la nacionalización para el cupo, pero si no llega, hemos arrancado el año sin el mismo, así que seguiremos igual", aseguró el entrenador de los Cruzados.

El partido contra Coquimbo Unido

Ariel Holan además comentó sobre el encuentro a disputarse este viernes contra Coquimbo Unido por la tercera jornada del torneo nacional. "Es un rival de riesgo, va a tratar de achicarnos los espacios y tiene buenos delanteros".

"No hay partidos fáciles en el campeonato, todos tienen distintos niveles de complejidad de acuerdo a las virtudes de cada equipo. Coquimbo es un rival duro, pero tenemos que pensar en nosotros, en nuestro sistema de juego y enriquecerlo con distintas alternativas", sentenció el DT sobre los Piratas.