En julio del año pasado, jugando ante Sao Paulo en Copa Sudamericana, Cristián Cuevas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tras una larga rehabilitación logró volver a jugar el fin de semana pasado, donde ingresó ante Curicó en un momento complejo para la Universidad Católica por lo luchado del encuentro.

El Cimbi relató en conferencia de prensa lo que trabajó para volver a jugar. "Fue difícil. El año pasado me costó en principio jugar, me gané un lugar, sentía que estaba agarrando un buen nivel y la lesión me llegó cuando creo que estaba en mi mejor momento", manifestó.

El ex Chelsea está esperanzado en lo que hará Universidad Católica este torneo. "Sé que puedo aportar mucho más en lo personal, y en lo grupal, fue un comienzo muy diferente. Ahora vamos 6 de 6 puntos y estamos bastante ilusionados, hemos sido superiores en los dos partidos", comentó.

Además habló de lo que será la lucha en la banda izquierda, donde la llegada de Eugenio Mena le complica ser titular, aunque eso lo ve como una oportunidad para que el equipo mejore. "Va a ser una linda y sana lucha. Cuando uno tiene buenos jugadores en más de un puesto, más de uno o dos, se saca rendimiento, uno se potencia con el otro. Todos vamos a subir el nivel y eso será en virtud del equipo", manifestó.

Sobre sus condiciones, contó que "me considero más ofensivo, desde que estaba en Huachipato me caracterizaba por eso, más que por lo defensivo. Pero soy variante en las dos posiciones. Hoy el profe me dice que le saque provecho a mis condiciones ofensivas, que en velocidad saco un poco más de diferencia que el promedio. Ahí me hago fuerte y sacando buenos centros al terminar la jugada".