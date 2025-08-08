Hace algunos días, se supo que este tradicional equipo de los Países Bajos que tuvo en sus filas a dos chilenos sería borrado de toda competencia. El Vitesse Arnhem perdió su licencia profesional para siempre, una debacle que había comenzado con el descenso a la segunda división en 2024.

Todo se profundizó este 8 de agosto, pues esta drástica decisión tenía margen de apelación. Pero quedó confirmado el fallo que se había revelado a inicios de este mes. Una gestión desesperada que no tuvo los réditos soñados por la directiva del cuadro aurinegro.

Vitesse no tuvo éxito en ese recurso para salvar a este club, fundado en 1892, aunque recién en 1984 dio los pasos para una profesionalización más completa. Y no podrá seguir en la competencia. Un golpe definitivo para este equipo, que supo tener a dos chilenos en sus filas.

Uno fue un centrodelantero surgido en Colo Colo, que lo cedió al cuadro de Arnhem en agosto de 2006 hasta junio del año siguiente: Juan Gonzalo Lorca. Anotó dos goles y regaló dos asistencias en su paso por el balompié neerlandés, en ese entonces todavía llamada Holanda.

Juan Lorca en Vitesse.

El otro fue Cristián Cuevas, quien estuvo en la temporada 2013-2014, aunque sólo sumó acción en el equipo Sub 21 del Vitesse. Por estos días, la hinchada se aglomeró para dar su apoyo, que no fue suficiente para mantener vivo el equipo, al menos en el fútbol profesional.

Cristián Cuevas.

Vitesse de Países Bajos, equipo que tuvo a dos chilenos, oficializa su desaparición

Este tradicional equipo de Países Bajos que tuvo a los chilenos Lorca y Cuevas en sus filas no podrá seguir funcionando. El Vitesse Arnhem lo hizo oficial a través de una nota en su sitio oficial. “El club está completamente derrotado”, introduce la declaración pública.

“Hemos hecho todo lo posible durante el último período para cumplir con las condiciones establecidas, en colaboración con los inversores y otras partes interesadas”, declaró Michel Schaay, presidente de la institución, que asumió con pesar este momento.

En 2022, el Vitesse Arnhem jugaba la Conference League (Paolo Bruno/Getty Images)

Eso sí, en la publicación aclaran que “la directiva sigue colaborando con las partes interesadas para garantizar la continuidad del fútbol en Arnhem”. El tiempo dirá cuál es el próximo capítulo de esta triste historia.

