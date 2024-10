Este fin de semana son las elecciones municipales y regionales en Chile, donde personajes ligados al fútbol chileno también se lanzaron como candidatos. Y un campeón con Colo Colo no quiso estar ajeno a la cita y se embarcó en la aventura en las urnas.

Se trata de Juan Gonzalo Lorca, quien fue campeón con los albos en los dos títulos de 2007 y que en este 2024 va como candidato a concejal por La Florida, apoyando al bloque Chile Vamos.

El ex seleccionado nacional ha estado activo en redes sociales durante su candidatura y de cara a sus opciones en el municipio, recordó en su Instagram a una tradicional teleserie basada en las elecciones.

Lorca se inspira en Sucupira y habla de su candidatura

Apelando al humor y al recordado personaje de Juan Burro con Federico Valdivieso en Sucupira, Juan Gonzalo Lorca le prendió velitas a la icónica teleserie de cara a las elecciones de este fin de semana.

La historia de Lorca.

En cuanto a su ingreso a la política, el ex futbolista manifestó que “me llamó el director de Deportes, porque como trabajo aquí en La Florida en una escuela que es social y que ha crecido rápido, con muy buenos resultados, ellos como municipalidad vieron todo ese trabajo”.

“Accedí e igual me costó por un tema familiar, porque yo no soy muy ligado al tema político, no me gusta mucho la política, pero lo hice más que nada por un tema social”, dijo a La Tercera.

La candidatura del colocolino.

Por ello, y con apoyo de Daniel Reyes, candidato a alcalde de La Florida, y Rodolfo Carter, actual edil de la comuna, Lorca apuesta por su rol político bajo el pacto Chile Vamos.