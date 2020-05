Por irse de vacaciones: El día en que Juan Gonzalo Lorca le dijo que no a una nómina de Marcelo Bielsa

Juan Gonzalo Lorca vivió su última experiencia como futbolista profesional en Magallanes, donde sufrió una grave lesión el año 2017 y recién vino a recuperarse hace un par de meses.

Esta situación hizo que el ex jugador de Colo Colo tuviera que retirarse del fútbol, pese a que tiene ganas de volver a sus 35 años, pero sabe que es difícil teniendo una pausa de dos años.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Juan Gonzalo Lorcar narró con lujos y detalles una tremenda anécdota con Marcelo Bielsa y el día que le dijo que no a una nómina del DT argentino.

"Yo estaba jugando en Holanda, tenía 22 años y era uno de los pocos seleccionados que estaba afuera. Nos llaman a Toulon y me integré. Ahí hicimos un buen torneo y Bielsa era nuestro técnico. Yo era súper distraído con los trabajos del profe. A mi me daba miedo porque era brígido, te sacaba del entrenamiento y te retaba. En ese torneo desde la banca el primer partido e hice un gol, después me puso de titular siempre. En las charlas yo le respondía y todos los chiquillos me molestaban con que era el hijo de Bielsa", expresó con risas.

Juan Gonzalo Lorca en la Roja

El ex seleccionado nacional siguió con la historia. "Yo me fui emocionando porque jugabamos con Venezuela y Bolivia y llegó un rumor que Bielsa iba a llamar a cinco de la serie de Toulon. Yo dije ‘capaz que me llame y me ilusioné po’, igual hice un panorama de vacaciones por si no me llamaban. Finalmente no me llamaron. Yo me frustré y dije ‘voy a apagar el teléfono y me voy’. En ese tiempo me había comprado una casa en Pichilemu y fuimos para allá. En eso llaman a mi hermana mayor y le dije ‘no contestí’ y ella me dice 'es MarceloBielsa’", detalló.

El climax de la historia llegó cuando Lorca decidió responderle a Bielsa. "Yo estaba en el auto saliendo del portón y le contesto. El me dice ‘Hola Gonzalo, acá Marcelo Bielsa. ¿Dónde está usted?’ y yo le dije, ‘No profe, voy camino pa la playa, como no me llamó organicé una vacaciones’. Ahí me dice, ‘pero dónde se encuentra, Humberto se contracturó y no sabemos si va a llegar, te necesitamos’", narró.

"Yo le dije, ‘profe, está difícil, ya voy en la carretera’. Y el me dice, ‘ya, pero deténgase ahí, yo lo voy a buscar con mi chofer o mande a su familia con mi chofer y tu te devuelves’. Y yo no sabía que hacer, presión al máximo. Ahora, que estoy mas maduro, dejé pasar una buena oportunidad y yo ahí le dije ‘profe, sabe lo que pasa es que en verdad estoy lejos y prefiero que le de la oportunidad a otro joven’ y el me dice, ‘ya, ok, muchas gracias’ y me cortó", sentenció entre risas Juan Gonzalo Lorca.

Para finalizar agregó que, "yo ahí sentí una corazonada de haberla cagado un poco. Pero filo, ya fue. Después pasó un tiempo y me volvió a llamar. Me sorprendí, porque yo dije que no me iba a llamar más, porque no tuve una actitud de profesional".