Pablo Ledesma y su pelea con Agustín Orion cuando estaban en Boca Juniors: "Quedó claro quién era cada uno y ya está"

Pablo Ledesma, ex volante de Boca Juniors, recordó la pelea que tuvo con Agustión Orion con el que no sólo se fue a las manos, también lo trato de filtrar cosas del equipo a la prensa.

Todo esto ocurrió en 2014 cuando el volante acusó de que en el plante xeneize había un "topo", aludiendo al ex portero de Colo Colo. Lueg Orion lo habría encarado y todo habría terminado con ambos trenzándose a los golpes.

"Después hemos seguido compartido plantel normalmente, fue un episodio que pasó, quedó claro quién era cada uno y ya está, nada más", aseguró el actual jugador de Alvarado.

Ledesma sigue insistiendo en el tema del topo. "En ese momento se filtraban cosas del vestuario, no está bien, el vestuario es sagrado. Lo único que hice en la conferencia fue preguntarle al periodista quién había sido para que no me involucraran a mí, puedo no estar de acuerdo con algún entrenador pero no haría esas cosas", aseguró en TyC Sports.

El mediocampista cree que "Son cosas que pasan en los vestuarios, pasan habitualmente. Fue un momento que me tocó vivir, no me arrepiento absolutamente de nada, me fui del club haciendo todo lo que quise adentro y fuera de la cancha".

Pablo Ledesma (Foto: Telam)

Para el final, el volante remarca que puede ser mal futbolista, pero es leal.

"Todos saben cómo me he manejado siempre, quién es Pablo Ledesma. Después podrán decir que soy un burro, que le pego con las dos piernas juntas, no hay ningún problema, pero ninguno puede decir que soy un mal tipo, que soy mala leche, me he manejado bien y tengo las puertas abiertas", cerró.