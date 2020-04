Claudio Borghi emplaza a Agustín Orión: "Hubiese dicho en conferencia que Mario Salas fue su peor entrenador"

Agustín Orión apareció después de mucho tiempo en el anonimato y lo hizo a través de un video de YouTube de su hijo, donde respondió una pregunta comprometedora como la de su peor entrenador.

El argentino no tuvo miedo en decir que su peor DT fue Mario Salas y que uno de los mejores Pablo Guede.

Estos cortos dichos causaron varias criticas en la opinión pública. Uno que emplazó a al portero trasandino fue Claudio Borghi, a quien no le pareció bien la forma en que se dijo esto.

"Tiene todo el derecho a decir lo que crea conveniente sobre el peor o el mejor. Lo que me parece desde mi punto de vista y voy a responder por mí, más que por Orión. Tengo muy claro quien fue mi mejor entrenador y el peor. Quizás el mejor no fue el de más nombre y el peor no es de mal nombre", expresó.

Para finalizar agregó que, "no es el momento, las cosas se dicen en el momento que uno está. Agustín podría bien haber dicho en la conferencia de prensa 'me voy, porque (Mario) Salas es uno de los peores entrenadores que he tenido', pero decirlo mucho tiempo después no tiene validez, se podría pensar que cree que es el peor, porque fue el técnico que lo sacó".