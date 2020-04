Agustín Orión reaparece con todo: nombra a Mario Salas como el peor DT de su carrera y a Guede como el mejor

Agustín Orión se fue de Colo Colo en julio de 2019 tras un diálogo con Mario Salas donde le manifestó que sería el tercer portero tras Brayan Cortés y Darío Melo. Esto, porque manifestó que ni siquiera se le daría la oportunidad de pelear por un puesto en los entrenamientos ya recuperado de su lesión.

Tras ello no ha vuelto a jugar y, fiel a su estilo, se ha mantenido lejos de los medios, pero no de su familia. Y así fue como apareció como invitado en el canal de Luca Orión, uno de sus hijos, donde aceptó contestar sin filtro varias preguntas.

“¿Cuántas preguntas crees que vas a contestar?”, le manifiesta su retoño y el mundialista lanza sin filtro que “todas”. “Lo que hace uno por un hijo, tú sabes que esto a mí me cuesta”, recalcó el portero.

Orión celebrando con Jorge Valdivia el título del Transición 2017 bajo el mando de Pablo Guede.

Así fue avanzando el reto. Orión eligió a Faryd Mondragón como su ídolo de chico, a Lionel Messi como el compañero más talentoso que tuvo y “chicaneó” a River diciendo que es peor descender a perder una final con el clásico rival.

Pero también vendrían unas dirigidas a Chile. No dudó en elegir a Colo Colo como el más grande de nuestro país y apuntó derecho al Monumental ante la pregunta del mejor y peor DT que tuvo en su carrera.

Por los más destacados, se sumó a varios de sus ex compañeros y a otros ex Palestino. “Dos, Sabella y Guede”, lanzó al ser consultado por el mejor y con el peor no dudó: “Mario Salas”, dijo tajante.

Precisamente fue con el Comandante con quien tuvo el entredicho que lo dejó fuera de Colo Colo, lo mismo que Jaime Valdés, quien también “ungió” al bicampeón con Universidad Católica en esta categoría dejando en claro dónde estuvo el problema con él que tantas veces fue negado en Macul.

Éste el desafío de preguntas y respuestas completo de Agustín Orión con su hijo, Luca: