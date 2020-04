César Cortés: "Pablo Guede me mostró una manera distinta de ver el juego, por eso me interesó también estudiar para técnico"

César Cortés nació en Iquique hace 36 años y vive un buen momento en el Palestino de Ivo Basay donde en las últimas temporadas pasaron de pelear el descenso a jugar dos años consecutivos la Copa Libertadores y fue testigo del empate que le sacaron como visitantes al otrora campeón del continente, River Plate.

En tiempos de cuarentena, el Chester conversa con RedGol luego de hacer sus ejercicios diarios a la espera que vuelva el campeonato.

¿Disfruta más el fútbol a esta edad?

Ya me pasa hace bastante tiempo, desde que tuve a Pablo Guede en Palestino que me mostró una manera distinta de ver el juego, de ver el fútbol, y por eso también me interesó hacer la carrera de técnico que ya terminé, me mostró una manera que se disfruta un poco más. Cuando los equipos agarran el ritmo que quería en ese entonces ese técnico, se disfruta el juego y sé que son mis últimos años, me encanta mi profesión, la disfruto al máximo, me encanta ir a entrenar, me encanta jugar.

¿Es Pablo Guede entonces el técnico que más lo marcó?

Hay varios en distintas etapas de mi carrera y que me han permitido crecer poco a poco. Gino Valentini, el primer técnico que me dio regularidad cuando estuve en Puerto Montt, Jorge Pellicer que me hizo debutar en Católica y luego en Huachipato, donde salimos campeones. Aprendí mucho de Nico Córdova que es un excelente entrenador y que me ha enseñado mucho, ellos son los que más me han marcado.

¿Guede también cambió su posición en la cancha?

Dentro de las conversaciones con él, era encontrar un puesto para mi. En esa temporada contrató varios jugadores, y una de las características era que todos eran polifuncionales, para no hacer tantos cambios y así poder modificar la táctica dentro de un partido. Partí como extremo un par de partidos y en ese momento me dijo que iba a jugar de extremo izquierdo, que me iba a enseñar a jugar ahí... y no se equivocó, de ahí en adelante veo el fútbol de otra manera, es un fútbol más pensado, ocupar los espacios, cuando ocuparlos y eso me lo enseñó él.

¿Nunca lo quiso llevar a Colo Colo?

No, no tuve comunicación con Pablo en ese período. Lo llamé para felicitarlo cuando salió campeón, nada más.

¿De qué escuela de técnicos va a ser: Bielsista o tipo Mourinho?

Es difícil y no quiero que me encasillen. Si fuera técnico en el futuro quiero que jueguen y disfruten el fútbol, no concibo que los equipos especulen, quiero ser ofensivo, que propongan, que tengan el máximo posible el balón, pero para marcar en el arco rival. Esa sería mi finalidad de mi equipo con una propuesta clara y ofensiva.

¿Este Palestino lo identifica en su forma de ver el juego?

Sí, como jugador lo siento y me pasa mucho como te dije, disfruto el juego y tengo compañeros excelentes, son jugadores que se supieron adaptar a la idea del técnico y se generó un equipo valiente y que propone una idea que independiente del equipo, lo intenta y eso ayuda a que uno se identifica con el juego.

¿Quién es el mejor jugador del Torneo Nacional?

Cuando se dice mejor jugador siempre se piensa en un delantero, pero yo creo que el mejor es Agustín Farías. Es un jugador que es mediocentro que roba, que tiene un despliegue increíble y corre por tres jugadores y tiene una eficacia con los pases muy buena y lo sé porque tenemos una aplicación que nos mandan datos y es muy efectivo.