Aldo Schiappacasse preocupado por la UC de Poyet: "Me inquieta mucho. Es un equipo agrio, malhumorado y tenso"

Universidad Católica sufrió un duro tropiezo ante Deportes Antofagasta en la fecha 13 del Campeonato Nacional, cayendo por 3-2 para llenarse de dudas en la antesala del clásico universitario ante la U. Tras esto, el periodista Aldo Schiappacasse realizó un demoledor diagnóstico.

La franja llegaba al partido ante los Pumas con el ánimo a tope tras haber sumado de a tres ante O'Higgins, y con el desafío de ratificar el alza previo al trascendental choque con Universidad de Chile. Pero nada salió según lo planeado.

La UC mostró una de sus peores actuaciones, y pese a que estuvo cerca de lograr el empate lo cierto es que la actuación del elenco de Gustavo Poyet -quien se fue expulsado por reclamos-está lejos de convencer a los hinchas y a la opinión especializada.

En ese contexto Aldo Schiappacasse se mostró preocupado por el tricampeón del fútbol chileno, lanzando una feroz reflexión del momento de los precordilleranos en el panel de TNT Sports.

"La Católica podrá ganar o perder, ser el candidato o no candidato. La Católica puede tener un proceso... pero a mí me inquieta y me preocupa lo que está viviendo el equipo en la banca", comenzó diciendo.

El periodista detalló que "no es casual lo que pasó hoy con Gustavo Poyet (reclamos y expulsión)y tampoco lo que pasó con su hijo. No es casual el clima que se genera en Universidad Católica".

La Franja perdió la chance de ser puntero al caer ante los Pumas en el norte.

"A mí me sigue inquietando mucho lo que está pasando en la UC, porque creo que lo dije una vez. Me parece que es un equipo agrio, malhumorado, un equipo en constante tensión. Y yo creo que eso se transmite dentro del terreno", explicó Aldo.

En la misma línea Aldo Schiappacasse confesó que, según su percepción, los problemas actuales de los Cruzados provienen del mal ambiente que se vive desde el cuerpo técnico de Gustavo Poyet.

"Yo creo que la Católica no juega bonito porque hay una sensación de tensión y desagrado que viene del borde de la cancha que yo lo aprecié una vez más hoy en Antofagasta de manera nítida", cerró.

Universidad Católica deberá dar vuelta la página rápidamente para reagruparse pensando en el clásico universitario ante Universidad de Chile, a jugarse este domingo a las 16:00 horas en El Teniente por la jornada 14 del Campeonato Nacional.