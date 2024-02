La segunda jornada del Festival de Viña 2024 estuvo marcada por grandes momentos. Y es que el reconocido tenor italiano Andrea Bocelli se presentó por primera vez en la Quinta Vergara y emocionó a todos los chilenos.

En compañía de su hijo Matteo y además de otros tantos invitados el italiano la rompió en la Quinta logrando que el Monstruo reviviera en su máximo esplendor tras el término de su presentación.

Y es que las pifias continuaron hasta varios minutos después en la Quinta exigiendo la Gaviota de Platino para el cantante, distinción que se ha dado con anterioridad a otros artistas que han pasado por el anfiteatro.

Esto provocó entre otras cosas que la rutina de humor de Javiera Contador no pegara entre los asistentes y esta tuviera que bajarse nerviosa sin ningún galardón después de subir a la Familia Larraín a la Quinta.

¿Quienes se han llevado la Gaviota de Platino?

En la historia del Festival de Viña del Mar solo 4 artistas se han llevado la Gaviota de Platino. Es importante mencionar que esta Gaviota especial se comenzó a entregar en 2012 y la primera persona en recibirla fue Luis Miguel.

Posteriormente la distinción máxima del festival se entregó a Isabel Pantoja en 2017, esta se le dio meses después de la muerte de Juan Gabriel a quien inicialmente iba destinada esta Gaviota.

Solo dos años más pasaron para que nuevamente se volviera a entregar el premio y es que en 2019 la organización decidió hacer un homenaje especial a la trayectoria de Lucho Gatica, quien murió tres meses antes. El premio lo recibió su sobrino Humberto Gatica en una ceremonia altamente emotiva.

Finalmente durante 2023 el premio se entregó por última vez y es que la banda chilena de Los Jaivas fueron los últimos en recibir el premio debido a su gran trayectoria en la música chilena.

¿Por qué Andrea Bocelli no recibió Gaviota de Platino?

La entrega de las Gaviotas de Platino se organiza con mucho tiempo y generalmente se anuncian con anterioridad. Y es que la entrega de esta distinción no se realiza de manera espontánea por está razón Andrea Bocelli no se llevó una de estas gaviotas y es que no había una disponible para entregar en la Quinta.