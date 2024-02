Andrea Bocelli, el reconocido y multipremiado tenor italiano, se presentó en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2024 con un increíble espectáculo que conquistó a los presentes y a los televidentes, en donde además presentó una grata sorpresa: Su hijo Matteo se subió al escenario para cantar junto a él.

El joven le cantó al público, se acercó a la gente que coreaba emocionada las canciones y coqueteó con la cámara, llevándose el cariño de los presentes. Durante los minutos finales, Matteo junto a su padre entonaron “Perfect Symphony”.

Matteo Bocelli en Viña 2024

¿Quién es Matteo Bocelli?

Matteo, el segundo hijo de Andrea Bocelli y su primera esposa, Enrica Cenzatti, vino al mundo en octubre de 1997 y pasó su infancia en Forte dei Marmi, Toscana, según informa Classic FM. Además de su hermano mayor, Amos, Matteo tiene una media hermana llamada Virginia, fruto del segundo matrimonio de su padre con Verónica Berti.

A diferencia de su padre, quien adquirió su formación clásica más tarde en la vida, Matteo Bocelli comenzó a tocar el piano a la edad de siete años. Después de la escuela secundaria, continuó su formación en música clásica en un conservatorio en Italia.

A pesar de participar en duetos más operísticos con su padre, Matteo muestra una inclinación hacia las baladas pop en su propio trabajo artístico.

Su debut llegó el año 2018 cuando junto a su padre grabaron Fall on me, de la banda sonora de El Cascanueces y los cuatro reinos. El 2020, colaboró en la canción “Can you feel the love tonight”, presentada en vivo en la Ópera filarmónica real. Al año siguente lanzó Solo, su primer tema como solista, seguido Tu Luz, en colaboración con Sebastián Yartra, estrenado el 2022.