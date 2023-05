Una de las plataformas streaming que más la rompe es sin duda, HBO Max. El sitio ha entregado producciones como House of the Dragon y The Last of Us, las cuales han causado sensación en la audiencia. Tras los recientes éxitos, se dio a conocer una película del catálogo que originalmente se estrenó en 1950, y que se ha vuelto en una de las cintas más vistas. Descubre cuál es el film a continuación.

¿Cuál es el remake de HBO Max que ha sorprendido a los suscriptores del sitio?

El largometraje es “El Padre de la Novia”. La ficción de comedia es dirigida por Gary Alazraki, y guionizada por Matt López como adaptación de la novela homónima del estadounidense Edward Streeter.

¿Cuál es la sinopsis oficial de “El Padre de la Novia”?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

“Billy (Andy Garcia) e Ingrid (Gloria Estefan) son sorprendidos por su hija mayor, Sofía (Adria Arjona), quien regresa a su casa familiar en Miami junto a su nuevo novio, Adán (Diego Boneta) con quien, ¡sorpresa!, se ha comprometido. Los planes de la pareja implican una nueva vida en México. La visita pondrá a prueba las relaciones familiares mientras se vive el viaje adrenalínico rumbo al altar. Una brillante comedia romántica que moderniza un clásico atemporal para ilustrar las formas sorprendentes y divertidas en que el corazón puede adaptarse en nombre del amor”.

Por otro lado, en conversación con Andy García-su protagonista-con The New York Times, le preguntaron sobre si se ha convertido en el padre de la novia en su propia familia, respondiendo lo siguiente: “Dos de mis hijas se van a casar. Hubo una boda el 11 de junio; luego, la película, y tengo otra boda el 9 de julio. Soy el padre de la novia tres veces en 30 días. Cuando vimos la película juntos, mi hija menor dijo: ‘Papá, no te pareces en nada a ese tipo de la película. Y yo le dije: ‘¿En serio?’. Esa fue su impresión”.

Respecto a la creación de su personaje aseguró que: “Es una amalgama de todas las personas que he conocido, incluyéndome a mí, y las tradiciones de las personas que provienen de un entorno conservador”.