Muchos y muchas vimos la serie Floricienta en Disney Channel, siendo una producción que marcó un gran peak de audiencia en los años 2000, siendo una adaptación moderna del clásico cuento de Cenicienta, y que cautivó a los televidentes de ese entonces. Ahora, la producción se mostrará en la plataforma streaming de HBO Max. Descubre cuándo se estrena a continuación.

¿Cuándo se estrena Floricienta en HBO Max?

La producción debutará en el sitio streaming este 12 de mayo, es decir el viernes, mismo día en que se estrenarán otros esperados proyectos, como la segunda entrega Dragones: los nueve reinos, además de Moonfall y Two Sides of the Abyss.

Así mismo, el popular programa se convirtió en un fenómeno de tales dimensiones que algunos negocios de Buenos Aires se dedicaban a solo vender productos de Floricienta. En poco tiempo, la telenovela se volvió una próspera fuente de ingresos: una versión teatral del musical agotó las localidades de sus 90 presentaciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, e igual estrenó un tour que viajó a países como Perú, Chile e Israel.

¿Cuál es el reparto de Floricienta en HBO Max?

El elenco de la serie es integrado por los siguientes actores: Florencia Bertotti, Zulma Faiad, Alberto Anchart, Fabio Di Tomaso, Florencia Bertotti, Isabel Macedo, Henny Trayles, Juan Gil Navarro,Verónica Pelaccini, Christian Sancho y Pablo Heredia, entre otros.

¿Cuál es la sinopsis de Floricienta?

La historia la serie está basada en el cuento clásico de Cenicienta. Durante sus años de transmisión (2004-2005), la telenovela creó una serie de éxitos musicales, brindando una especia de “musical” en la producción. Algunos de ellos son: Flores amarillas y Mi vestido azul.