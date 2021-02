Imitadora de Amaia Montero contra "Yo Soy": "A veces me iba llorando a grabar"

La imitadora de Amaia Montero en Chile, Yorka Vandikinsson, acaba de manifestar su profunda molestia contra el programa “Yo Soy” de Chilevisión, después de una serie de sucesos que han quedado expuestos durante las últimas semanas.

Después de que se destaparon los comentarios tildados como "misóginos" y "desubicados" de parte del jurado Antonio Vodanovic, este martes Jean Philippe Cretton tuvo que salir a desmentir el supuesto conflicto que habría entre él y el ex animador del Festival de Viña del Mar.

O sea, escándalo tras escándalo, y ahora suma otra polémica más, después de que Vandikinsson apuntara sus dardos contra el espacio televisivo, apoyando los dichos de Joaquín Serrano, el imitador de José José, quien en diciembre pasado aseguró que durante su participación “no nos trataron con el mejor de los respetos", además que "el jurado hace todo lo que dice la producción, nunca ha sido real" y que "nunca existió la academia de 'Yo Soy"".

En declaraciones a "Me Late", Yorka indicó que “yo apoyo 100% a mi compañero, no tengo por qué dudar de su palabra cuando él dijo que vio una lista de siete participantes que iban a ser eliminados aquel día, antes de salir a participar. En esa lista estaba él, estaba yo, estaba Cecilia, estaba Elvis, Nino Bravo, Amy Winhouse; no recuerdo a todos”.

“Yo confío en él, lo he apoyado en redes sociales, lo he apoyado en mis comentarios, no tengo nada que perder. No tengo nada que ocultar. ‘Yo Soy’ no es un programa de talentos, donde se evalúa el talento de nosotros los imitadores. ‘Yo Soy’ es un programa de entretención para la televisión”.

“Si es así, consideramos que se debería remunerar nuestro trabajo, porque nosotros ya no estamos mostrando nuestro talentos, estamos mostrando un tipo de reality para entretener al espectador en casa”, recalcó.

Por otro lado, Vandikinsson explicó que “no tuve maltratos de la producción, sí sentí mucha presión cuando no estaba conforme con mi caracterización en el tiempo de semi finales. No me sentí conforme con la caracterización muchas veces, lo expresé, incluso me puse a llorar porque no me sentía bien con cierto maquillaje, con cierto vestuario. Y sí, sentí presión de parte de la productora cuando me decía ‘hay que ir a grabar, no importa, hay que ir a grabar’. Yo le decía ‘me siento mal con el pelo, me siento mal con el maquillaje de las cejas, no me acomoda, me veo fea’. ‘Hay que ir a grabar’, me decía. ‘No importa, hay que ir a grabar’ y yo me iba a veces llorando a grabar”.

Yorka Vandikinsson también hizo una reflexión en torno a cómo el programa termina usándolos a pesar de ese tipo de malos tratos.

“Yo creo que el formato de ‘Yo Soy’ utiliza estos métodos de morbo para el espectador, haciendo sentir mal a muchos participantes, porque eso es lo que le gusta al espectador en la casa. Le gusta la polémica, le gusta el morbo, le gusta que se rían de alguien. Entonces, esto a ellos les ayuda a subir el rating”, resaltó.

“Descubrí que ellos se reían de nosotros, se reían de nuestras polémicas, se reían de nuestros reclamos. Eso a ellos les sirve para subir el rating. Si nosotros reclamamos, si nosotros hacemos una polémica, si mostramos que hubo un problema interno, y lo hacemos público, a ellos les sube el rating porque la gente está pendiente de lo que pasa en ‘Yo Soy’. Porque la gente es muy morbosa”.

“Si una sufre, si una llora, si una lo pasa mal, si una tiene una queja, un reclamo público, por lo que pasó en ‘Yo Soy’ detrás de cámaras, a la gente le gusta eso. ¿Qué pasa? Sigue el programa, siguen los cahuines y sigue todo esto. Lo encuentro muy ordinario”, puntualizó.