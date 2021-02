"Yo Soy" despide a "Axl Rose" y las críticas nuevamente apuntan a Antonio Vodanovic

Momentos de tensión se vivieron en el capítulo de la noche de este domingo en "Yo Soy" en medio de la gala que dejó fuera a los imitadores de Axl Rose y Slash, en una dividida disputa que cerró con una tensa deliberación la continuidad de Barry White y Billy Joe Armstrong, además de detonar las críticas contra el jurado, especialmente dirigidas a Antonio Vodanovic.

Myriam Hernández fue la primera en referirse a lo que presenciaron y aseguró que “pensé que Billy Joe iba a estar más débil como ha estado en otras presentaciones, pero hoy se acercó mucho más a la voz de Billy Joe".

Mientras que Vodanovic cuestionó que “Axl Rose, poco matices y Slash haciendo el mismo mono todas las presentaciones".

Riquelme, como tercer jurado del programa de Chilevisión, resaltó que “Barry White tuvo una canción con mucho más métrica, mucho más rápida, que es distinto a lo que hemos visto. El Axl Rose se parece mucho a la voz de Axl Rose, pero cuando tiene que hacer los bajos de la voz, esta canción es todo el rato bajo, si se fijaron, ahí es cuando menos se parece este Axl Rose al original".

Así, el remate vino de parte de Vodanovic asegurando que la decisión de eliminación “ha sido tremendamente difícil. Porque hay artistas que han tenido una consistencia a través de sus presentaciones, independiente de que estén en un duelo hoy día. Creemos que esta noche el que mejor estuvo fue Billy Joe".

"Este jurado, después de mucho deliberar, con mucha pena tiene que decir que la actuación de esta noche de uno de ellos fue de las peores que hemos escuchado, atendiendo a la calidad y el talento de ese artista", puntualizó el ex animador del Festival de Viña del Mar.

Así fue como quedó fuera a la dupla tributo a Guns N' Roses, encabezada por Alejandro Dagda, por una interpretación de "It's so Easy" que distó mucho de lo que ya habían ofrecido previamente con "Paradise City".

La decisión no le gustó mucho a los televidentes y, tal como ha sucedido en los últimos programas, las críticas principalmente se han centrado en Antonio Vodanovic -a quien incluso le recordaron el inapropiado comentario que hizo sobre la imitadora de Tina Turner- y en menor medida cuestionamientos dirigidos a Cristián Riquelme.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

#GalaYoSoy Vodanovic y su pedante manera de ser me tiene tostado hace rato, sino fuera porque sigue Brian Jhonson habría dejado de ver esta huea de programa hace rato

Eso pasa cuando el jurado no es competente...lástima porque eras uno de los mejores de esta temporada, mi favorito...Y atentos #GalaYoSoy , muchos celebraremos cuando el eliminado por fin sea Vodanovic

Antonio Vodanovic andate a la chucha, ahora te haces el implacable, el que tiene que eliminar a uno sí o sí, nunca olvidaré que clasificaste al Chavo del 8 hace no muchas semanas atrás �� #GalaYoSoy

Me voy a presentar como el doble de Vodanovic #GalaYoSoy seguro que ganó "porque Viñam tienem festivalm" ��♂️

#GalaYoSoy a Vodanovic no le gustaron las piernas de Axl

#GalaYoSoy vodanovic denuevo va a dejar afuera a guns n roses. Se nota que nunca ha escuchado it' so easy.

Truelo difícil , que se hayan quedado los tres , están muy buenos la Kgo , Vodanovic no cachai naaaaa de musicaaaa cállateeee #GalaYoSoy

COMO SIEMPRE ANTONIO VODANOVIC HUMILLANDO CAGANDO PSICOLOGICAMENTE A LOS CONCURSANTES NO ERA NECESARIO HUMILLAR A VICENTICO #GalaYoSoy

#GalaYoSoy me iba a restar de opinar pero que rico hubiese sido ver a Tina Turner en este programa pero el misógino y bufón de la dictadura VODANOVIC no le pareció el cuerpo de la doble�� y donde están las feminazis aquí que no fueron a lincharlo a @chilevision a toserle encima!