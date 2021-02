Críticas a Antonio Vodanovic por "desubicada" pregunta a participante en "Yo Soy"

Los televidentes ya no le perdonana nada a Antonio Vodanovic y cada vez que pueden le dan con todo en las redes sociales. La noche de este miércoles no fue la excepción, después de una desubicada pregunta que hizo el ex animador del Festival de Viña del Mar en "Yo Soy".

El criticado momento se dio cuando llegó la hode de la presentación del imitador de Luis Miguel, a quien Vodanovic dejó por el suelo con sus críticas.

"La actuación tuya está, pero hoy estuviste muy desafinado, muy destemplado y en esta etapa de ‘Yo Soy’, donde se empieza a desgranar en choclo, hay que poner mucha atención en los detalles", resaltó el jurado.

Myriam Hernández lo apoyó: "Cuesta ver el personaje sino es por todos los gestos que tú haces. No fue muy afortunada esta presentación".

Vodanovic entonces retomó la palabra para lanzar la controversial pregunta: "Yo le quiero preguntar… ¿Cómo fue el carrete de anoche?".

Mientras los otros dos jurados mostraban atisbos de risas, el participante evaluando comentó que "la verdad es que soy una persona muy tranquila". Aún así, el imitado de Luis Miguel terminó encaminándose a la gala de eliminación.

En Twitter no dudaron en arrasar con Vodanovic, tal como él lo había hecho con el participante. Éstas fueron algunas de las publicaciones:

Viejo Desagradable el Vodanovic ��������#YoSoyChv — Giovanna (@giovannafvf) February 4, 2021

Vodanovic pide inglés y en todos sus años animando Viña no se dio la molestia de aprender el idioma para entablar una conversación con los artistas anglos! #YoSoyCHV — Daniel Gonzalez (@dycyl28) February 4, 2021

"Como estuvo el carrete de anoche?"... el aporte desatinado de Vodanovic para esta jornada #YoSoyCHV — Gonzalo Gallardo (@gonzalogallardo) February 4, 2021

#YoSoyCHV a Vodanovic no le dirán que la producción le elige los temas ?? Que weon más saco wea a ti te digo VODANOVIC eris un viejo saco wea .. — RoMaCaPra (@RodrigoCataln) February 4, 2021

Como siempre , ese hombre es muy desubicado y egocéntrico — walterio y pepona (@WPepona) February 4, 2021

#YoSoyCHV si tuvieran la oportunidad de reemplazar a Vodanovic a quien pondrían ah ??? — Maximiliano (@PAPAX11) February 4, 2021

¿Van a hablar de la denuncia de TV+? Que Vodanovic fue tan cruel con la doble de Tina Turner que ella tuvo que renunciar al programa? ¿O que gracias en parte a la precarización de los concursantes de regiones, el doble de Luis Miguel se contagió de COVID? — Alexander Fuentes (@AEfuentescaiman) February 4, 2021

