"Sientes que te ahogas": Imitador de Luis Miguel en "Yo Soy" termina hospitalizado por Covid-19

El imitado del cantante Luis Miguel, Hans Mellado, quien brilló esta semana en el programa "Yo Soy" recientemente terminó hospitalizado tras contagiarse con la Covid-19.

Mellado contó a LUN que el domingo 10 y lunes 11 de enero "me dio fiebre y el martes fui a la clínica a hacerme el examen PCR. El jueves me dieron el resultado positivo".

"Empecé con ahogos, no podía respirar y el viernes me trajeron de urgencia al hospital y me dejaron en la UTI (Unidad de Tratamientos Intermedios)", describió el cantante oriundo de Puerto Montt.

El participante del programa de talentos se vio al aire el martes recién pasado, en un capítulo que se grabó el 7 y 8 de enero, y por el que fue enviado a la Gala de Eliminación.

Ahora, describió Mella, "sigo complicado, porque me cuesta respirar de repente", aunque ahora permanece sólo en el Servicio de Medicina. "La dificultad para respirar es lo más complicado, sientes que te ahogas, que te falta el aire. Es desesperante. Ha sido muy complicado, estoy peleándola", lamentó.

Sobre el momento específico en que se produjo el contagio, Hans advirtió que "sé que fue en Santiago, pero no sé dónde".

En Chilevisión, decidieron activar el protocolo de trazabilidad con el equipo que tuvo contacto. Sin embargo, no se han detectado otros casos de Covid-19 en el canal.