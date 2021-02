Jean Philippe Cretton desmiente rumores sobre una mala relación con Antonio Vodanovic

Tras semanas de rumores en donde se hablaba de una supuesta mala relación entre los integrantes del programa de imitaciones de CHV, fue el mismo animador del espacio quien salió a desmentir los hechos.

En una entrevista para Las últimas Noticias, Jean Philippe negó que se llevarán mal. "Yo tengo una relación con él en la que todo el rato durante el programa nos tiramos tallas, entonces yo a veces lo molesto por el pelo y el me molesta de vuelta. Nunca sentí que él se hubiera molestado o algo por el estilo. Tengo una buena relación". dijo Cretton.

También desmiente los dichos de Sergio Rojas, panelista del Me Late, quien aseguró en su programa "Que te lo Digo" que el animador y el jurado de Yo Soy habrían tenido una fuerte discusión. "Eso es totalmente falso, no existió ese momento". indicó el rostro de CHV.

Sobre el supuesto apodo que el ex animador de Festival de Viña del Mar tendría dentro del equipo del programa, recordemos que en Me Late, Pamela Díaz dijo que a Vodanovic le decían "carne amarga", Cretton comentó que "nunca he escuchado ese apodo en nuestro trabajo. A Antonio ni a nadie se le trata de manera despectiva". enfatizó.

Añadió además que su relación con Antonio Vodanovic es buena. "No hay nada malo entre nosotros. Tengo con todos mis compañeros una relación muy sana. Grabamos largas horas y todos coincidimos en que la mejor manera de llevarlo es riéndonos".