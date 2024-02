Jean Philippe se indigna tras pifias a Javiera Contador en Viña: "No sigamos avalando esa hue**"

El exrostro de CHV, Jean Philippe Cretton, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostró indignado tras las pifias que recibió Javiera Contador en su rutina de este lunes en el Festival de Viña del Mar. El periodista criticó con dureza al público que pifia este tipo de shows y calificó la actitud de los asistentes como de “canalla”.

Jean Philippe defiende a Javiera Contador tras las pifias en la Quinta Vergara

En el video publicado en sus redes sociales se ve Jean Philippe Cretton muy molesto con las pifias a Javiera Contador y pregunta “¿Hasta cuándo vamos a seguir avalando esa hua* tan canalla de pifiar a alguien en el escenario?” .

El ex conductor de programas como Yo Soy y Podemos Hablar cuestionó al público asistentes en la Quinta Vergara, y le pidió simplemente mantener silencio cuando un show no le gusta. “Si no te gusta mantente en silencio, de alguna manera se va a entender igual lo que quieres plantear”, aseguró.

“Pifiar a alguien que se ha sacado la cresta, no solamente él o ella, sino que todo junto a su equipo, que quieren dejar lo mejor de sí arriba del escenario, nadie se sube diciendo ‘ojalá que me vaya como la corneta’, todos quieren entregar lo mejor, pero pifiar es un acto tan canalla, tan rasca, tan cobarde, no sigamos avalando esa hue*, ya fue, pasó”, finalizó el exrostro televisivo.

¿Sigue en televisión? Este es el presente de Jean Philippe Cretton

Durante siete largos años Jean Philippe Cretton fue uno de los rostros más importantes de Chilevisión, sin embargo, en enero de este año anunció que no renovó contrato con el canal, por lo que actualmente se encuentra alejado de la TV.

“Lo hago obedeciendo una voz interna, que viene de la mano con muchos cambios que estoy imprimiendo en mi vida y que apuntan a mi realización personal”, fue la explicación que dio en ese momento.

¿Qué dijo Javiera Contador tras las pifias?

Tras un complejo show en el que empezó con pifias y que no pudo sacar adelante hasta la llegada del elenco de Casado con Hijos, Javiera Contador se retiró del escenario de la Quinta Vergara sin llevarse ningún premio.

La actriz luego llegó a la conferencia de prensa en donde se le vio bastante afectada por la situación e incluso soltó lágrimas. “No todo el mundo tiene el mismo cuero de chancho para subirse a un escenario, quizás yo no lo tengo. En una semana más, en un mes o el próximo año puedo decir bien qué es lo que aprendí”, explicó la humorista.

“Tengo más emociones y sensaciones que el análisis. Seguramente lo haré y obvio que hay que hacerlo, porque las carreras son largas o por lo menos es lo que yo intento en la vida. Entonces este es un paso súper difícil, pero el análisis racional no lo podré hacer hoy“, aseguró Contador.