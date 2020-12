Polémica en Yo Soy: Participante acusa malos tratos "nos trataron como basura, no como artistas"

Este domingo, el programa Yo Soy de Chilevisión tuvo su gala más importante hasta el momento, donde los imitadores dejaron todo en el escenario para poder ser parte de la gran seminal.

Entre los favoritos durante la competencia se encontraba el imitador de José José quien tiene tan solo 14 años, él se enfrentó a Romeo Santos y Los Vásquez donde resultó eliminado por el jurado.

Tras esto nace la polémica ya que al saber el resultado Joaquín Serrano, el participante, pidió el micrófono, sin embargo, se le fue negado, por lo que decidió usar sus redes sociales para hacer sus descargos.

"Me censuraron. Yo hablé, me defendí y me cortaron todo. Le dije al jurado lo que pensaba, me cortaron (…) me siento defraudado de este programa y molesto, porque ya no estamos en dictadura para censurar" escribió el cantante".

Después realizó una transmisión en vivo a través de Facebook para profundizar en lo sucedido donde aseguró que el programa está arreglado, ya que ese mismo día antes de salir al escenario vio un papel con los nombres de los participantes que serían eliminados donde se encontraba el suyo.

"Me molestó, no soy un mal perdedor, pero me siento pasado a llevar, no me gustó cómo lo hicieron, no me pareció correcto. El programa estaba pauteado desde la primera vez que nos presentamos. Todos nos dimos cuenta" indicó.

¡Adiós José Josesito!�� Éxito en todo, talento y voz te sobra ����#GalaYoSoy pic.twitter.com/pQfjm7RZZ0 — Chilevision (@chilevision) December 14, 2020

Luego señaló que increpó al jurado compuesto por Miriam Hernández, Cristian Riquelme y Antonio Vodanovic "no dejaré mi humildad de lado, pero cuando algo me parece injusto tengo que decirlo. Les dije que nosotros tres, teníamos más derecho de estar que ellos tres"

También señaló su enfado contra la producción del espacio "Yo Soy, en el sentido de producción, fue un mal programa. Nos trataron como basuras y no como artistas"

