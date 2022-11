La serie de ciencia ficción sorprendió a sus espectadores con el especial emitido el año pasado llamado The Power of the Doctor. Este capítulo cerró la etapa de Jodie Whittaker como la decimotercera Doctora al regenerarse en la decimocuarta encarnación del personaje. Ahora, se vienen nuevos episodios donde veremos a una nueva compañera.

¿Quién es la nueva compañera que entra a Doctor Who?

En noviembre de 2023 vuelve la producción que muchos esperan y en donde veremos a la nueva compagnion de Gatwa, quien es nada más ni menos que Millie Gibson. La noticia se dió a conocer por la retransmisión de este año de 'Children in Need', el tradicional telemaratón solidario de la televisión pública británica.

"Aunque todavía no me lo creo, me siento muy honrada de haber sido elegida como la acompañante del Doctor", expresa Gibson. "Es un regalo de papel, y un sueño hecho realidad, y haré todo lo posible para intentar llenar las botas de los compañeros que han viajado antes que yo. Y qué mejor manera de hacerlo que estando al lado del fabuloso Ncuti Gatwa, me muero de ganas de empezar".

Por otro lado, Ncuti Gatwa, declaró sobre la nueva integrante de la serie."Millie es simplemente la 'companion'", añade Gatwa. "Está llena de talento, fuerza, tiene un brillo pícaro en los ojos y es afilada como una navaja. Desde el momento en que entró en la habitación, capturó toda nuestra atención con su efervescencia y luego solidificó esa atención con el puro esfuerzo de su talento. ¡Esta aventura va a ser tan salvaje y tan divertida que no puedo esperar a navegar por el universo con Millie!".

También se han pronunciado Russell T Davies, el actual showrunner de la serie 'Doctor Who', quién alabó el talento de Gibson, definiendóla como una mujer"brillante, dinámica, inteligente y una actriz maravillosa". "Como fan de 'Coronation Street', he visto a Millie sobrevivir a persecuciones, disparos y asedios, pero eso no es nada comparado con lo que le espera a Ruby Sunday", comenta el guionista y productor.

Por el momento estaremos atentos a más novedades sobre la serie Doctor Who.