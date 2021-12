Jodie Whittaker revela el nombre de su candidata a reemplazarla en Doctor Who: "Creo que sería fenomenal"

La estrella de Doctor Who, Jodie Whittaker reveló el nombre de quién le gustaría que la reemplace en la serie de ciencia ficción de BBC America como la señora del tiempo.

Whittaker anunció hace meses que abandonaba la serie tras 3 años en la ficción, sumada a las próximas películas sobre Doctor Who en las que participará.

En conversación con Radio 1's Going Home with Vick and Jordan, la primera mujer protagonista en la historia de la serie señaló que "Si tuviéramos el poder de elegir, elegiré una actriz que creo que es realmente emocionante y creo que sería fenomenal, es Lydia West. ¡Si tuviera el poder!", reveló en el segmento "Los niños hacen preguntas difíciles".

Aunque Whittaker ofreció un sucesor potencial, aún no se han hecho anuncios de casting sobre quién ocupará su lugar.

En el mismo espacio, la actriz se refirió a la decisión de dejar la serie. "Cuando me inscribí por primera vez, me inscribí para hacer tres temporadas, y puedo decirles que ahora hay muchos días en los que tuve un bamboleo y sentí, '¿He cometido un error terrible?'", Agrega, "En En cualquier punto probablemente podría haber cambiado, pero una vez que comenzamos a filmar la serie final, creo que fue cuando ocurrió mi mayor bamboleo y pensé, '¿Qué diablos estoy haciendo, dejando el mejor trabajo que he hecho?'".

Asimismo, agregó que se siente agradecida del tiempo que paso en el espacio. "Es el mejor trabajo porque ha sucedido en este momento, y nadie puede quitarme estos recuerdos y, con suerte, seguiré viviendo mi mejor vida en los próximos años". . Pero sentí que este programa merece nueva energía. No sé si estoy feliz con mi decisión incluso ahora, ¡todavía estoy molesto por eso!".