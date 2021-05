Fernando González y Luciana Aymar esperan su segundo hijo: "desde que nos conocimos teníamos esa ilusión de formar una familia"

En el último episodio de "De tú a tú" estuvo presente el destacado tenista nacional, Fernando González quien reveló que está esperando su segundo hijo junto a su pareja la deportista Luciana Aymar

En el programa, la pareja comentó que Luciana tiene cinco meses de embarazo. Sobre su familia el medallista olímpico señaló: “desde el momento que nos conocimos teníamos esa ilusión de formar una familia y como que nos dimos cuenta que lo íbamos a hacer. Como que te elijo para formar una familia, hoy o el día de mañana, cuando sea”.

Asimismo, comentó que “hay cosas que no se tienen que explicar, los dos como ex deportistas. Hay tardes que no hablábamos, no por mala onda, sino que ella está viendo una película y yo estoy jugando a las carreras”.

“Le dimos mucho tiempo y vocación a nuestras carreras y estamos retirados, entonces ahora tenemos la opción y elección de hacer lo que queramos”, agregó.

El primer hijo de la pareja Feliz nació en diciembre de 2019. Sobre ese momento la pareja señaló que Luciana tuvo preeclampsia, por lo que el equipo médico sugirió que el bebé naciera antes. El menor estuvo 45 días en neonatología, comentaron que los doctores le preguntaban el nombre del bebé pero ellos aún no elegían uno hasta que el tenista dijo Felix y quedó. Por lo mismo, como Fernando eligió el nombre de su primer hijo, el nombre del segundo será elegido por Luciana.