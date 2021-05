Fernando Gonzáles y su amistad con Nicolás Massú: "Jugamos la primera vez a los 8 años"

En el último episodio de "De tú a tú" estuvo presente el destacado tenista nacional, Fernando Gonzalez quien se refirió a su relación con el también tenista Nicolás Massú.

Ambos deportistas le entregaron al país uno de sus máximos logros deportivos: La medalla de oro en los juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Sobre la relación entre ambos, el Bombardero de la Reina comenta que con Nicolás se conocen desde que son muy niños. "con el Nico crecimos juntos. Jugamos la primera vez a los 8 años”.

“El Nico no era muy bueno de chico. Después comenzamos a viajar y nos hicimos muy amigos. Compartimos mucho”.

Asimismo señala que “Él explotó antes, y después yo exploté. Yo siempre digo, gran parte del gran jugador que fui es gracias al Nico y yo creo que el Nico también gracias a mí, porque fue una competencia grande pero súper bien llevada”.



El deportista señaló que eran tan cercanos que pasaban algunas festividades juntos. “Jugábamos dobles, nuestras familias pasaron año nuevos juntos”.

Igualmente comentó que siguen en contacto, pero que no se visitan tan frecuentemente. “Hoy no lo he visto mucho. Vino la otra vez a conocer a mi hijo, pero antes era otro circuito”.