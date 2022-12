Un trascendental anuncio se dio a conocer Marvel informó oficialmente su verdadera línea temporal. El sitio web de Penguin Random House ha publicado un nuevo libro titulado The MCU: An Official Timeline, el cual es descrito como “la guía definitiva, avalada por el cineasta, de la historia, las líneas temporales y los personajes del UCM”. La producción literaria tiene 320 páginas y saldrá a la venta el 5 de septiembre de 2023. Actualmente su precio actual de reserva es de 50 dólares, aunque no se sabe si aumentará su valor, pero lo que sí está claro, es que finalmente, podremos salir de dudas sobre la auténtica línea de tiempo ficticia.

¿Cuál es la linea temporal de Universo Marvel?

El libro, posee como uno de sus autores el periodista cinematográfico Anthony Breznican, conocido por escribir frecuentemente sobre el UCM en colaboración con publicaciones en línea. La cronología actual de Marvel Studios según Disney+ puede verse a continuación.

¿Qué te pareció?, realmente esta línea temporal es bastante impactante e inesperada, pero estamos muy felices de que el gran misterio está resuelto.

A continuación presentaremos la descripción oficial del libro.

"El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) es vasto, increíblemente variado y ricamente complejo. Diferentes mundos, diferentes líneas temporales, innumerables personajes. Esta es la guía de ese universo. Creada en estrecha colaboración con Marvel Studios, responderá a las preguntas más importantes: qué pasó, cuándo, dónde y por qué.

Sigue toda la historia de Marvel desde antes del Big Bang hasta el Blip y más allá. Por el camino, aprende más sobre la evolución de las armaduras de Iron Man, la caza de las Gemas del Infinito y la formación del Multiverso. ¿Quieres saber cuántas veces han invadido la Tierra los alienígenas o la historia completa del escudo del Capi? No busques más.

Este libro, un preciado recuerdo para cualquier cinéfilo, repleto de infografías exclusivas, cronologías esclarecedoras e increíbles fotogramas de películas, ocupará un lugar de honor en la estantería de cualquier fan del Universo Cinematográfico de Marvel".

Así es señoras y señores. Oficiamente, hemos conocido la cronología del popular universo de super héroes.