Este 2022 Marvel Studios nos entregó 8 producciones, tres de ellas fueron películas y las otras cinco corresponden a series las que se estrenaron en la plataforma de Disney+.

Para este 2023 no esperamos menos y es que el estudio tiene preparados grandes estrenos con una gran cantidad de producciones confirmadas.

Series y películas de Marvel Studios para el 2023

Con un total de 12 producciones confirmadas para el 2023, Marvel Studios nos traerá el próximo año siete series y cinco películas.

El estudio comenzará esta tanda en febrero con el estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania película con la que se dará comienzo a las fase 5 del UCM, que llegará a los cines el 17 de febrero.

Luego, la siguiente película que se estrenará será Guardianes de la Galaxia Vol.3, la que llegará a los cines el 5 de mayo y será el final de la serie de películas de los guardianes.

De igual forma, también tendremos el estreno de Spider-Man Across the Spider-verse, The Marvels y Kraven el cazador.

En cuanto a las series a Disney+ llegará la segunda temporada de What If? y Loki, además de verán su debut las series de Iron Heart, presentada en Wakanda Forever, Secret Invasion, Echo, a la que pudimos ver en Hawkeye, Agatha Harkness Coven of Caos y X-Men 97, el reboot de la serie animada de los 90´s.

Puedes revisar el calendario junto con sus fechas a continuación:

Películas

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 de febrero.

17 de febrero. Guardianes de la Galaxia Vol. 3: 5 de mayo.

5 de mayo. Spider-Man Across the Spider-Verse : 2 de junio.

: 2 de junio. The Marvels: 28 de julio.

28 de julio. Kraven, el cazador: 6 de octubre.

Series