Conoce cómo contratar Amazon Prime Video en Chile y cuánto cuesta

Sin duda que los servicios de streaming están cada vez más de moda. El tiempo en casa ha hecho que miles de personas busquen diferentes alternativas para pasar el rato, por lo que Prime Video de Amazon puede ayudarte en esa búsqueda.

El servicio de videos estadounidense y que llegó a Chile en diciembre de 2019 se ha convertido en pocos meses en un fuerte competidor de Netflix. Y es que con su renovado catálogo de películas y series, no tiene nada que envidiarle.

Prime Video cuenta con títulos bastante populares, como por ejemplo la saga completa de Star Wars y varios contenidos Disney, como la saga de Avengers, incluyendo Endgame.

La plataforma de Amazon ha aprovechado la lentitud con que otros competidores como Disney+ o HBO Max se han posicionado en el mundo, además de que trae diferentes contenidos en comparación a su máximo rival, Netflix.

Desde contenido original a películas estrenadas recientemente, el catálogo de Prime Video tiene para todos los gustos y con contenido constantemente actualizado. (Foto: Captura Amazon Prime Video)

Producciones populares como The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Doctor House, Mr. Robot y The Good Doctor se encuentran en Prime Video, además de otras series originales como Jack Ryan, The Marvelous Mrs Maisel, Homecoming y The Boys.

Y por si fuera poco, este 5 de junio tendrán el estreno exclusivo de "El Pre$idente", la serie sobre el FIFA Gate y con el exdirigente de la ANFP, Sergio Jadue, como protagonista. Esto se suma a varias películas estrenos que tienen a disposición, a diferencia de la competencia.

Pero como el servicio de streaming es medianamente nuevo, no son pocos los que desconocen su funcionamiento, costo y cómo contratarlo, por lo que aquí te entregamos toda la información para tenerlo.

Estoy a nada de hacer un club para comentar los episodios de The Good Doctor y llorar juntos. ¿Por cuál comenzamos? pic.twitter.com/pFLihejzow — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) May 6, 2020

¿Cómo contratar Amazon Prime Video?

Prime Video está disponible para Smart TV, computador y smartphones, por lo que puedes contrataro aquí: Prime Video. También puedes descargar la app para tu teléfono Android o IOS (Apple).

Para usar Prime Video, basta con tener una cuenta en Amazon. Aquí puedes crearte una.

¿Cuánto cuesta Amazon Prime Video y cómo puedo pagarlo?

Prime Video cuesta actualmente en Chile $3.500 pesos mensuales, aunque desde el 15 de julio subirá a 4.165 pesos.

Su método de pago es con Tarjeta de Crédito. Sin embargo, también puedes pagarlo con una cuenta Mach o débito BancoEstado y así pagar vía transferencia electrónica, aunque se te añadirá un cargo extra.

Al crearte tu cuenta, Prime Video ofrece un periodo de prueba totalmente gratis, por lo que puedes aprovechar esta opción y sin costo.

Forma de uso y novedades:

Luego de estos pasos ya tienes tu cuenta en Amazon Prime Video, en la que podrás disfrutar de un extenso catálogo de películas y series.

Entre sus novedades, puedes elegir entre todo el contenido disponible, sin limitaciones, y descargarlo para verlo sin internet. Asimismo, cada producción tiene información detallada de los actores y directores que participan.

El catálogo de Prime Video es bastante amplio y puedes elegir entre varias películas que estrenaron hace poco o series exclusivas, como El Pre$idente, serie sobre la vida de Sergio Jadue y el escándalo de la FIFA, disponible desde este 5 de junio.