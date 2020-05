"El Presidente": Revisa el trailer de la serie sobre Sergio Jadue y el escándalo de la FIFA

"El Presidente" se llama la serie de Amazon Prime Video que se adentrará en la historia del ascenso de Sergio Jadue en la Asociación Nacional de Fútbol Nacional y el escándalo de corrupción al interior de la FIFA. Este jueves el servicio de streaming liberó una adelanto de la producción.

La serie será desarrollada por la productora Fábula, de Pablo Larraín, y se enfocará en presentar el escándalo de coimas por derechos televisivos, fraude y lavado de dinero en el que se vieron involucrados múltiples dirigentes de la entidad global, con varios de ellos enfrentando a la Justicia en la actualidad.

El colombiano Andrés Parra, conocido por su interpretación de Pablo Escobar en "El Patrón del Mal", interpretará a Sergio Jadue y en su elenco también cuenta a Karla Souza (How to Get Away with Murder) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian). En tanto que también se han sumado una serie de reconocidos actores chilenos como Daniel Muñoz y Sergio Hernández.

El afiche de Amazon Prime Video para la serie "El Presidente", sobre Sergio Jadue y la FIFA.

La serie, de ocho episodios de una hora de duración, está dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar, Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los productores ejecutivos.

El debut de "El Presidente" en el servicio de streaming el próximo 5 de junio.