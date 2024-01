Luego de largos tres días de formalización, Cathy Barriga quedará en arresto domiciliario total mientras dure la investigación de fraude al Fisco en su contra. Así lo determinó este jueves el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó que la exalcaldesa de Maipú ligada a la UDI deberá cumplir la medida por 120 días consecutivos.

Tras la decisión del tribunal, la Fiscalía no quedó conforme con la decisión, ya que buscaba la prisión preventiva para la exchica reality. Por esa razón es que anunciaron que van a apelar en la Corte de Apelaciones para asegurarse de que Barriga quede tras las rejas.

¿Podría quedar presa? Esto pasaría con Cathy Barriga tras la apelación

Sí, la Fiscalía llevará el caso a la Corte de Apelaciones, por lo que ese tribunal podría decretar la prisión preventiva de Cathy Barriga . Sin embargo, esto solo es una posibilidad, ya que la Corte podría mantener la medida cautelar que rige de momento. Todo se debería resolver en los próximos días.

Cabe recordar que el tribunal decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos, imputados o peritos involucrados en la causa. Pese a ello, el juez Hugo Salgado adelantó que “hay antecedentes más que suficientes para poder ahora determinar que sí existe el delito”.

No obstante, “considerar justificado que esté privada de libertad, cuando además tiene dos hijos, es conocida y no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia, me lleva a creer que, por ahora, no se hace necesaria su prisión preventiva”, argumentó el Salgado.

La advertencia de Fiscalía a Cathy Barriga tras la medida cautelar

Tras la determinación de dejar en prisión preventiva a Cathy Barriga, desde el Ministerio Público mostraron su desacuerdo con la decisión del juez. Por ello, es que la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, anticipó desde ya que irán a la Corte de Apelaciones.

“No estamos obviamente conformes con la resolución del tribunal. Sí consideramos, muy positivo que el tribunal consideró que los antecedentes eran muchos, dio por acreditados los presupuestos materiales, el delito y la participación. Eso para nosotros es fundamental”, apuntó Encina.

En esa misma línea, comentó que desde la Fiscalía no comparten “en absoluto los argumentos que dio el tribunal respecto a la necesidad de cautela”. Por ello es que consideran que Barriga “es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y como bien dije y hoy día replicó el juez, el monto del perjuicio fiscal es exorbitante”.

¿De qué delitos se le acusa a Cathy Barriga y cuánto dinero es?

Cathy Barriga fue formalizada por el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso.

Durante su único mandato como alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021, se le acusa a Cathy Barriga por defraudar al Fisco con casi 31 mil millones de pesos. Una cifra exorbitante que supera por mucho otro tipo de casos de corrupción recientes.

“Se trata de 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo e incluso 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa (de Antofagasta) Karen Rojo”, explico la fiscal Encina.

En esa misma línea, llaman la atención insólitos gastos que realizó durante su mandato, como $54 millones en peluches, $17 millones en collares y hasta la contratación de una periodista falsa. Si quieres conocer todos sus gastos entra AQUÍ.

Uno de los abogados defensores de la exalcaldesa, Marcelo Hadwa, destacó que esta la investigación contra Cathy Barriga no corresponde a un “caso de corrupción, aquí lo que se gastó, se gastó en la comunidad”.