La periodista interpuso una querella este lunes tras la acusación que lanzó en su contra la ex jefa comunal

Este lunes, la periodista Alejandra Valle interpuso una querella en contra de Cathy Barriga por injurias graves esto luego de que la exalcaldesa de Maipú la mencionó en conversación con la prensa en donde la acusó de llamar a un centro para preguntar por el diagnóstico de su hijo.

La semana pasada, en conversación con la prensa a la llegada al Centro de Justicia para revisar las medidas cautelares, Barriga se refirió al supuesto llamado de Valle. “Nosotros llevamos a nuestro hijo a hacer equinoterapia hace bastante tiempo en distintos lugares, uno de ellos es el Totoral, que es privado”.

“A nosotros nos invitaron a conocer un centro de neurodesarrollo. Realizamos esta visita, estaba la encargada y los profesionales. En resumen, en horas de la tarde, la encargada de este centro recibe el llamado de Alejandra Valle preguntando por el diagnóstico de mi hijo”.

La respuesta de Ale Valle

Tras esto, la periodista desmintió la situación en el programa “La Voz de los que sobra” hace algunos días en donde señaló: “Es una falta muy grave y ética preguntar el diagnóstico de alguien, más aún de un niño o niña. Yo no lo he hecho, entonces, me están acusando de algo que yo personalmente considero muy grave”.

La jornada de este lunes, Valle interpuso una querella en contra de la ex alcaldesa por injurias graves. “La verdad es que es una falta a mi honra. No solo soy una periodista hace muchos años, soy también concejala. Creo que a estas alturas uno puede aceptar ciertas mentiras, pero ya se han pasado de la raya”.

“Sinceramente, creo que lo que ella pretende es desviar la atención de sus delitos, que son graves. Parece que es más fácil tirar la pelota con un nombre, pero creo que no se puede utilizar el nombre de una persona para cualquier cosa que se te ocurra, menos para salvarte de una acusación tan grave como esa”, señaló a la prensa.

Escucha sus declaraciones a continuación