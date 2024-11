La investigación contra Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, suma una nueva acusación.

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una indagatoria por la presunta elaboración de un informe médico falso sobre su hijo, documento que habría sido utilizado para buscar medidas cautelares menos severas antes de una formalización.

Casi Cathy Barriga: Informe médico en el centro de la controversia

El origen de la investigación se remonta a una denuncia realizada por exfuncionarios de la Municipalidad de El Quisco.

Según lo informado por T13, una trabajadora del Centro de Neurodesarrollo de dicha comuna reveló que Leticia Verdugo, jefa del centro, le solicitó elaborar un diagnóstico para el hijo de Barriga, quien estaría en elespectro autista y sería “altamente dependiente”.

Este informe, que se preparó una semana antes de la formalización de la exalcaldesa, se presentó al tribunal como parte de una solicitud para obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.

“Me dice que si me quiero ganar un dinero, y yo le digo ‘¿haciendo qué?’ Y me dice como ‘es algo muy piola, de acá no puede salir’“. Según su testimonio, se le ofreció un pago de 50 mil pesos por redactar el informe.

Detalles del informe cuestionado

El testimonio de la extrabajadora apunta a que Verdugo le pidió elaborar un documento que indicara que había estado viendo al menor durante seis meses, algo que aparentemente no era cierto.

Aunque la denunciante inicialmente rechazó la propuesta, Verdugo intentó persuadirla, argumentando que el favor no era para Cathy Barriga, sino para el niño.

Reacciones y acciones legales

La fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, confirmó que el caso está bajo investigación y que hay diligencias pendientes.

La fiscalía busca determinar la veracidad de los antecedentes y si se cometieron delitos en la elaboración del informe médico.

Por su parte, el abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, catalogó la situación como “de la máxima gravedad”.

Según Silva, la presentación de un informe falso implica que “un antecedente falso se incorporó en una solicitud a un tribunal”, lo cual podría tener consecuencias legales significativas.

Contexto de la formalización y prisión preventiva

Cathy Barriga fue formalizada en enero, momento en que se presentó el informe médico ahora en cuestionamiento.

Actualmente, la exedil se encuentra en prisión preventiva, mientras avanza la investigación por presunta malversación de fondos públicos durante su gestión en la alcaldía.

Este nuevo giro en el caso pone bajo la lupa no solo a Barriga, sino también a quienes participaron en la elaboración del informe y su presentación ante el tribunal.

La investigación continúa en desarrollo, y se espera que la fiscalía entregue más detalles en los próximos días, a medida que se recaben nuevos antecedentes.