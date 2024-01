Quizás el nombre de Carlos Pérez no le debe decir mucho, pero al ver la imagen, sin duda reconoce al funcionario de la Municipalidad de Maipú que se hizo viral por bailar con Cathy Barriga. La figura de la exalcaldesa y sus extraños movimientos, lo hicieron famoso en todo Chile.

Fue en el lejano 2019 cuando la otrora bailarina de Mekano, decidió realizar un matinal para promover sus actividades como alcaldesa. “Renace tu mañana” se llamó el espacio que rápidamente se hizo popular, aunque de mala manera. Uno de los momentos que pasó a la historia en redes sociales, fue cuando Barriga al finalizar su programa invitaba a los funcionarios a bailar. Entre ellos, el mencionado Pérez.

“Creo que ella no pudo llevar bien lo que significaba ser un alcalde. Creo que esas presiones de la prensa, al venir ella de la televisión, se hacían muy filosas cuando ocurrían algunos hechos y cuando había momentos complicados, ella lo expresaba con su equipo (…) sufríamos nosotros cuando ella tenía complicaciones, tenía conductas un poco agresivas“, explica Carlos Pérez, quien conversó con el matinal Buenos Días a Todos.

El baile que lo hizo famoso en todo Chile

El periodista era uno de los tantos funcionarios de Cathy Barriga y parte del famoso matinal. Pese a que en el video de su baile viral, parecían ser cercanos, Pérez se desmarca de la figura que hoy es acusada de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. “Lo del baile me marcó la vida”, rememora.

“Cuando bailé yo era director del matinal. Ella nos convocaba a todos a bailar y cuando no querían, venía su jefa de gabinete”, asegura Pérez. A pesar de las burlas por su forma de bailar, el exfuncionario municipal indica que lo hizo a propósito. “Lo hice lo más ridículo posible porque ya estaba harto, como protesta, y resultó ser un circo. Se hicieron memes“, lamenta.

Han pasado casi cinco años de este episodio y pese al tiempo, el momento sigue siendo utilizado en internet. Estos días, en medio de la formalización a Barriga, nuevamente se ha viralizado. Carlos Pérez asegura que hasta hoy sufre con el controvertido suceso. “Es una cuestión que me ha marcado y me complica. En la búsqueda de trabajo me ha perjudicado y en la salud también“, comenta.

“Era despectiva (Cathy Barriga). Por ejemplo, si ella se enojaba contigo, rápidamente no habían saludos, no daba las directrices directas y una situación así es bastante estresante (…) nos hacía la ley del hielo cuando se enojaba“, señala Pérez, intentando dejar atrás su pasado en la Municipalidad de Maipú.

La formalización contra Cathy Barriga

Cathy Barriga inició su carrera política al ser elegida como consejera regional en el año 2013. Tras estar en el cargo entre 2014 y 2016, en este último fue electa como alcaldesa de Maipú. En cinco años de gestión, tuvo bastantes polémicas por su estilo, lo que incluye millonarios gastos en peluches. Hoy es acusada por actos de corrupción que generaron un perjuicio fiscal de $30.972 millones. Arriesga quedar en prisión preventiva mientras dure la investigación.