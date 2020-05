Netflix asegura que "Michael Jordan: The Last Dance" fue visto en más de 23,8 millones de hogares alrededor del mundo

"Michael Jordan: The Last Dance" no deja de llamar la atención y ahora Netflix proyectó en cifras la magnitud del fenómeno en que se convirtió la docuserie.

De acuerdo con la información publicada por el servicio de streaming en su cuenta en Twitter, la producción fue vista fuera de estados unidos en más de 23,8 millones de hogares, durante las primeras cuatro semanas en su plataforma.

"¡El 23 siempre fue su número de la suerte!", lanzaron en el tuit, en referencia a la camiseta que siempre utilizó "su aérea majestad".

Sin embargo, los medios especializado miran con cautela tales anuncios, ya que Netflix no informa constantemente sus estadísticas, sólo hace anuncios selectivos en torno a tales resultados, los que por lo general tiene relación con que las cifras sean realmente estratosféricas, como en este caso.

Por otro lado, Variety recalca que el gigante del streaming genera sus métricas basado en la cantidad de cuentas que han visto un contenido por un mínimo de dos minutos. De acuerdo con la compañía, tal cálculo es un mejor reflejo de la popularidad de los títulos en comparación con la cantidad de tiempo que la gente pasa viéndolos, que es la forma en que la televisión mide su rendimiento.

23.8 million households outside the US checked out The Last Dance in its first four weeks on Netflix pic.twitter.com/xS4GCR1uzU