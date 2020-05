"Que la fuerza te acompañe": Amazon Prime Video anuncia la saga completa de Star Wars en su plataforma

Una buena noticia tuvieron los fanáticos de Star Wars en Chile y Latinoamérica, ya que Prime Video subió a su streaming la saga completa de películas.

El anuncio de la plataforma de Amazon llegó justo en la previa del Día de Star Wars este próximo 4 de mayo, por lo que podrás celebrar como se debe la especial jornada este lunes.

El catálogo incluye las 9 películas de la saga, contando el último estreno "The Rise of Skywalker", además del exitoso spin off "Rogue One: A Star Wars Story".

La novena película de la saga se estrenó en diciembre pasado y ya está disponible en Prime Video.

Con esto, Prime Video se convirtió en el primer servicio de streaming con la serie de películas de "La Guerra de las Galaxias" completa en Latinoamérica, aprovechando que Disney+, dueño de las producciones, aún no está disponible en Sudamérica.

Viernes, inicio de mes y lo mejor... ¡los estrenos de mayo! pic.twitter.com/sjFPPSnktB — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) May 1, 2020

El anuncio también afecta a Estados Unidos, ya que recién este lunes tendrán la última película de Star Wars en Disney Plus y que le dio un cierre a la saga de Luke Skywalker con las nuevas 3 producciones que renovaron la franciquia.

La saga creada por George Lucas ha sufrido diferentes cambios por sus derechos, ya que en Netflix, por ejemplo, hace un tiempo que no tienen ningún producto de Star Wars en su streaming.

Amazon Prime Video está disponible en Chile a 3.500 pesos mensuales y tiene diferentes opciones de pago, además de que puedes empezar una prueba gratis en el caso de no tener cuenta.