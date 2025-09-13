Tomás Barrios deja a Chile 2-0 arriba sobre Luxemburgo en Copa Davis: esto pasa si gana la serie

Tomás Barrios (134°) se lució en la Copa Davis que se disputa el Court Central del Estadio Nacional. Tras un preliminar en el que Christian Garin sufrió más de la cuenta para vencer a Aaron Gil García, la presión para el chillanejo era grande.

Sin embargo, desde un comienzo mostró autoridad. Le quebró de entrada al luxemburgués Alex Knaff (668°) y eso le permitió irse por un tubo en la primera manga.

Tomy logró dos nuevos quiebres, en el quinto y séptimo juego, para cerrar de esta manera el set por un contundente 6-1 ante la emoción del público en el Nacional.

Se mantuvo la misma tónica en la segunda manga, en la que Barrios estuvo muy sólido tanto con su saque como en la devolución. Consiguió quebrar en el cuarto juego para ponerse 3-1 arriba y sobre el final no le tembló la mano, venciendo finalmente con jerarquía por 6-1 y 6-2.

Barrios ganó fácilmente su partido con el apoyo de Massú

Chile a un paso de volver a los Qualifiers de la Davis

De esta manera Chile toma ventaja de 2-0 sobre Luxemburgo en el Grupo Mundial I y queda a solamente un punto de lograr la victoria contra el débil combinado europeo.

En caso de ganar el duelo de dobles o cualquiera de los singles en la jornada de domingo, Chile clasificará para los Qualifiers del 2026 de Copa Davis. Los partidos comenzarán a las 16 horas, con el encuentro entre parejas. Por Chile jugarán Tomás Barrios junto a Matías Soto, mientras que por la visita Knaff con Raphel Calzi.

Recordar que esa instancia Chile la jugó este año ante Bélgica, como visitante, serie que perdió con mucha polémica tras la derrota de Garin ante Zizou Bergs tras el golpe que recibió el tenista nacional.

Los ganadores de estos Qualifiers del 2026, que se disputarán en febrero, competirán luego por un paso al Final 8, instancia en la que ocho naciones juegan por ser campeones de la Davis.

